Alessandro Guerrini è il nuovo Amministratore Delegato di Finarte

Cambio ai vertici di Finarte, è Alessandro Guerrini il nuovo Amministratore Delegato del Gruppo. Visione strategica e profonda conoscenza del mercato, il leitmotiv che accompagna il suo ingresso da CEO. «Ringrazio il Presidente e gli azionisti per la fiducia che mi hanno accordato», commenta Guerrini, «e raccolgo questa sfida con grande determinazione ed entusiasmo, con la certezza di poter portare un contributo fattivo allo sviluppo dell’Azienda. È per me una sfida professionale di assoluto prestigio e orgoglio e intendo dunque adoperarmi con tutte le mie energie e le mie competenze per rafforzare la leadership di Finarte nel mercato dell’arte».

Le parole di Rosario Bifulco, Presidente di Finarte: «Sono lieto di dare il benvenuto ad Alessandro Guerrini. Sono certo che il suo contributo consentirà all’Azienda di raggiungere gli ambiziosi target di sviluppo che ci siamo posti. La sua esperienza e conoscenza del settore, unitamente alla collaborazione del team, permetterà a Finarte di accelerare la propria espansione e di crescere su basi sempre più solide».

Non è tutto. C’è anche Alessandro Consoli tra le nomine fresche dell’azienda, sarà il nuovo Chief Financial Officier e «avrà la responsabilità di orientare il Gruppo verso una crescente solidità finanziaria, di supportare le decisioni aziendali e di promuovere processi di innovazione nelle aree di amministrazione, finanza e controllo», riferiscono dalla maison.

Alessandro Guerrini, nuovo AD di Finarte

Sguardo al curriculum di Guerrini. Dopo la laurea in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali all’Università Ca’ Foscari di Venezia, consegue, vincendo una borsa di studio, il Master in Marketing per le Imprese di Arte e Cultura presso l’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Prima un’esperienza professionale in ambito museale alla Peggy Guggenheim Collection di Venezia, poi la strada nel mondo del mercato dell’arte, che lo conduce a lavorare per due società di consulenza a Milano. Nel 2007 entra in Open Care – Servizi per l’Arte, di cui – dopo ruoli di crescente responsabilità – diviene Amministratore Delegato. Nel 2018 entra nel Gruppo Arterìa – Art Defender, con il ruolo di Amministratore Delegato di Art Defender e della società controllata Art Defender Insurance e Consigliere di Arterìa.

Nel 2024 viene nominato Amministratore Delegato del Gruppo Finarte e assume il ruolo di Presidente di Art Defender Insurance. In ambito accademico, è membro dell’Advisory Board del Master in Gestione Innovativa dell’Arte dell’Università di Pavia e docente presso NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. È stato professore a contratto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, docente e lecturer in numerose università italiane. È stato membro della Commissione Art Banking dell’AIPB – Associazione Italiana Private Banking.

A proposito di pubblicazioni: Alessandro Guerrini è co-autore del volume L’art advisory nel private banking (a cura di M. Ragazzoni e B. Zanaboni, AIPB Editrice, Milano, 2015) e co-autore del volume Il diritto e la fiscalità dei mercati internazionali dell’arte (a cura di S. Stabile, Wolters Kluwer, Milano, 2024). È autore di oltre settanta articoli sul mercato dell’arte e sul rapporto fra arte e finanza.