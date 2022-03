All’asta la collezione di fotografie di Richard Gere

Non solo il divo di Chicago, La Frode e Pretty Woman. Christie’s annuncia la vendita di 156 fotografie collezionate da Richard Gere nel corso della sua esistenza, una sfilata di nomi superstar come Richard Avedon, Robert Mapplethorpe, Herb Ritts e Irving Penn. E non mancano i grandi innovatori del XIX secolo, a partire da Gustave Le Gray e Carleton Watkins. Il filo rosso della raccolta? «Il suggerimento di una storia o uno sfarfallio del mistero», dichiara ancora Gere in un comunicato ufficiale. Una storia da raccontare, insomma, proprio come nei suoi film.

«Affinata da anni sia davanti che dietro una macchina fotografica», commenta Darius Himes, responsabile internazionale delle fotografie di Christie, «la passione di Gere per la creazione di immagini e il collezionismo è in bella mostra in questa collezione meravigliosamente diversificata. Questi sono artisti abili nel catturare e suscitare le emozioni umane, proprio come Gere, come attore». Già nel 2011 la maison di Francois Pinault era stata incaricata della vendita della straordinaria collezione di chitarre del divo di Hollywood, inclusa una Gibson da $ 98,500 e una Fender Stratocaster da $ 25,000. Ora è il turno della fotografia.

Qualche prezzo delle opere in catalogo (potete ammirarle tutte QUI). I Tulipani di Robert Mapplethorpe, del 1984, riportano un bel $ 20,000-30,000, mentre il Nudo sulla sabbia di Edward Weston potrebbe raggiungere quota $ 100,000. Straordinario lo scatto Djimon with Octopus di Herb Ritt, del 1989, la valutazione è di $ 25,000-35,0000. E si chiude in bellezza con Four Guedras di Irving Penn, per lui gli esperti prevedono un’aggiudicazione tra i $ 30,000 e i 50,000. Stima complessiva: quasi $ 2 milioni. Appuntamento online dal 23 marzo al 7 aprile 2022. Stay tuned.