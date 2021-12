Il Ponte, l’asta di Design supera il milione

Chiusura con i fuochi d’artificio da Il Ponte. Il dipartimento di Design congeda il 2021 con un’asta da oltre € 1 milione, l’80% dei lotti venduti e il 147% di rivalutazione dei prezzi base. Top lot della vendita? I vasi di Yoichi Ohira: il modello ovoidale, a mosaico e bulbiforme toccano quota – rispettivamente – € 81.250, € 62.500, € 25.000. Ottima performance anche per le due lampade da appoggio modello Mikado di Luigi Caccia Dominioni, che raggiungono il tetto di € 17.500. E non deludono l’elegante mobile bar anni ‘40 di Gio Ponti, € 17.500, e la cassettiera modello Bastonio di Ettore Sottsass, aggiudicata per € 15.000. Ecco gli highlights delle quattro tornate.