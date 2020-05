NADA sostiene il mondo dell’arte con una fiera online

NADA (New Art Dealers Alliance) è un’organizzazione no-profit nata nel 2002 per sostenere l’arte contemporanea e chi vi lavora. A causa dell’attuale condizione di emergenza sanitaria, NADA si è quindi adoperata per portare avanti, in vari modi, la propria mission. A marzo ha infatti indetto una petizione per chiedere al governo di tutelare e sovvenzionare gli artisti, le gallerie e gli operatori del mondo dell’arte. L’inefficacia della richiesta ha però portato NADA a decidere di realizzare una fiera d’arte contemporanea interamente online.

FAIR, così chiamata la fiera realizzata in collaborazione con Artlogic, ha inaugurato il 20 Maggio e si concluderà il 21 di Giugno. Le gallerie partecipanti sono 200, 118 delle quali membri di NADA che, in vari casi, avevano già partecipato a fiere dell’organizzazione. Le rimanenti 81, invece, sono selezionate tra quelle maggiormente colpite dall’emergenza COVID-19.

La fiera online di NADA come forma di collaborazione e supporto

La fiera, volendo essere un esempio di collaborazione e solidarietà internazionale, presenta inoltre una struttura economica simile a quella di una cooperativa.

Il regolamento di FAIR prevede infatti che il 20% del ricavato di ogni ente partecipante venga messo in una cassa comune e poi successivamente ridiviso tra tutti gli espositori. A questo si aggiunge poi un ulteriore 20% da distribuirsi tra i vari artisti partecipanti. NADA ha inoltre deciso di rinunciare alla consueta quota di partecipazione e ha invece richiesto ad ogni galleria di devolvere il 10% del proprio ricavato all’organizzazione stessa. Il restante 50% dei profitti, di conseguenza, appartiene totalmente alla galleria che li ha realizzati.

Come ulteriore aiuto, inoltre, NADA ha istituito un premio di 5.000$ rivolto agli artisti che sono stati fortemente colpiti dall’attuale crisi sanitaria e finanziaria.

NADA ha poi imposto alcune regole anche per quanto riguarda le opere da esporre alla fiera. Ogni galleria ha infatti la possibilità di presentare da 1 a 4 lavori, variabili settimanalmente, che devono però avere complessivamente un valore di almeno 10.000$. Per quanto riguarda la fiera, infine, questa è accessibile tramite una pagina dedicata, proposta anche dal sito dell’organizzazione. Collegandosi alla sezione viewing room e inserendo le proprie credenziali mail è quindi possibile entrare virtualmente nella fiera. Questa si presenta sotto forma di bacheca, aggiornata ogni settimana, dove compaiono le foto dei lavori degli artisti. Cliccando sulle differenti immagini è quindi possibile avere informazioni più dettagliate sul lavoro e il suo prezzo e poter contattare la galleria di riferimento. Inoltre, è possibile vedere le opere virtualmente allestite a parete, così da averne una percezione più reale.

Sebbene sia online, la fiera organizzata da NADA offre infine una sezione studio che, in continuo aggiornamento, presenta video di performance, talk e studio visit.