Parigi, all’asta un capolavoro di Fragonard

C’è un vero capolavoro all’asta da Artcurial. Una composizione vivace e vorticosa, drammatica e sensuale insieme. Il soggetto, il sacrificio del Minotauro. L’autore d’eccezione, Jean-Honoré Fragonard. Secondo gli esperti, potrebbe raggiungere quota € 6 milioni.

La storia è questa: nel 1761, Fragonard tornava da un soggiorno di cinque anni a Roma con l’obiettivo di conquistare Parigi. Il mezzo per riuscirci, all’epoca, era dipingere ambiziose scene di storia. Ed ecco i suoi eccellenti tentativi: se Corésus e Callirhoé rimane l’opera di punta del giovane artista in questo senso, l’opera Il Sacrificio al Minotauro, eseguita intorno al 1765, è considerato dagli storici dell’arte l’apogeo della pittura storica di Fragonard.

Dopo aver fatto parte delle prestigiose collezioni Walferdin e poi Jacques Doucet, fu in occasione della vendita di quest’ultima, nel 1912, che il nonno degli attuali proprietari acquistò l’importante dipinto francese. Da allora – vale a dire oltre un secolo fa – l’opera non ha mai più incrociato i rostri bollenti del mercato.

Attualmente, il record sul mercato per l’artista francese è il ritratto di François-Henri, 5th duc d’Harcourt è di $ 28 milioni, fissati da Bonhams nel lontano 2013. Al secondo posto sul podio Le verrou, che nel 1999 da Christie’s toccava quota $ 8,5 milioni.

L’appuntamento adesso è al prossimo 22 novembre, con la Old Masters & 19th Century di Artcurial. In ottima compagnia con una natura morta di Louyse Moillon, mai pubblicata prima e Saint John the Evangelist di Bartolomé Esteban Murillo.