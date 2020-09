Summer Online Auctions: le aste online a tempo di Blindarte

Blindarte continua la sua avventura tra le strade dell’online con le aste a tempo, un nuovo modo di esplorare l’arte e di aggiudicarsi piccoli e grandi tesori. Il sito è strutturato in cataloghi che facilitano la selezione dei lotti in base a specifiche categorie, permettendo di spaziare tra Arte Moderna e Contemporanea, Arte + Contemporanea, Fotografia, Dipinti Antichi, Disegni e Dipinti del XIX secolo, Opere Grafiche e Multipli, Arredi, Design, Porcellane e Oggetti d’Arte. Come anticipato, tutti i lotti sono disponibili a tempo: questo significa che, con scadenze differite, sarà possibile effettuare offerte e rilanciare solo entro una precisa deadline.

Uno sguardo ravvicinato ai cataloghi delle Summer Online Auctions

Abbiamo registrato il nostro profilo in pochi click e siamo subito pronti per visualizzare tutte le sezioni delle aste online di Blindarte, con immagini precise, descrizioni sempre dettagliate e scadenze a tempo.

Tra le opere incluse nel catalogo di Arte Moderna e Contemporanea, si segnalano Il bacio di Mimmo Paladino del 1991 (stima: 7.000-10.000 euro) e il dipinto Spleen (Donna con Martini) 1992 di Claudio Di Carlo (stima: 1.000-1.500 euro). E, ancora, Niki de Saint-Phalle è presente con Greeting card (Brooks) (stima: 2.000-3.000 euro), Steve Di Benedetto con il dipinto Crown (stima: 5.500-7.500 euro), mentre Bizhan Bassiri sfila all’incanto con l’opera in cartapesta e terre colorate su tavola dal titolo Evaporazione (stima: 4.500-5.500 euro).

Di grande interesse, poi, il catalogo di Arte + Contemporanea, incentrato sulle sperimentazioni più recenti. Tra le altre, la scultura in bronzo Zookeeper, realizzata nel 2018 da Ronald Ventura (stima: 8.000-12.000 euro), che partecipa insieme a lavori di Jonathan Binet, Michaël Aerts, David Shrigley, Andreas Hildebrandt, Farhan Siki, Vanni Cuoghi, Massimiliano Alioto, John Bock e Ji Lei.

Numerosi, inoltre, i Dipinti Antichi in asta, come i due bellissimi capricci architettonici di Gennaro Greco, detto il Mascacotta (stima: 12.000-15.000 euro) provenienti dall’antica quadreria di casa Carafa d’Andria, Cacciagione nel bosco di Baldassarre De Caro (stima: 4.000-6.000 euro) e Rebecca ed Eleazaro al pozzo di Domenico Brandi (stima: 14.000-16.000 euro). Di straordinario impatto, poi, il Ritratto di famiglia en plein air (stima: 18.000-22.000 euro) che il professor Ferdinando Bologna attribuisce a Giuseppe Bonito, decoratore e ritrattista della Corte borbonica, oltre che bravissimo pittore di scene di genere.

Il catalogo di Disegni e Dipinti del XIX secolo racchiude una nutrita selezione di opere, tra vedute e ritratti, a partire da due soggetti femminili, La sciantosa e La popolana, catturati dalla mano di Vincenzo Migliaro (stima: 4.000-6.000 euro cad.). Tra i lotti del catalogo di Fotografia emergono, tra gli altri, i nomi di Robert Gligorov, Dino Pedriali, Matteo Basilé e Huang Yan, mentre è la sezione Arredi, Design, Porcellane e Oggetti d’Arte a chiudere questa variegata escalation di proposte, tra splendide cornici, piatti finemente decorati e un piccolo orologio da collezione di manifattura francese del XIX secolo (stima: 1.000-1.500 euro).