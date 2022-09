The One, for passionate only: in arrivo l’asta-evento di Cambi

Dal 15 al 17 settembre, Friuli Venezia Giulia, tre giorni all’insegna del lusso e del buon vivere. Cambi Casa d’Aste e Spangaro & Co. Orologi presentano The One, for passionate only, un’asta-evento che punta i riflettori su 150 orologi preziosi, provenienti dalle maggiori case internazionali. Qualche nome? Audemars Piguet, Cartier, Jaeger Le Coultre, Omega, per finire in bellezza con Patek Philippe e Rolex. Ma non mancheranno le incursioni dal mondo delle automobili d’epoca e del vino, grazie a un tour panoramico e una degustazione d’eccezione organizzati sui colli friulani. Ottime premesse, per una casa d’aste che, nel primo semestre 2022, ha visto un incremento dell’81% per il Dipartimento Orologi da Polso e da Tasca. Uno sguardo ai dettagli del programma.

The One: il programma giorno per giorno

Giovedì 15 e venerdì 16 settembre: i lotti saranno esposti nell’Azienda vitivinicola Venica&Venica di Dolegna del Collio, da 90 anni prestigiosa etichetta di vini riconosciuti a livello internazionale.

Venerdì 16 settembre: tour panoramico sui colli friulani organizzato dalla Mitteleuropean Race con auto d’epoca da collezione. Si percorrerà la storica cronoscalata Cividale Castelmonte, passando per il Castello di Spessa, fino ad arrivare all’Azienda Vinicola Vidussi. Non solo. La sera, presso Venica&Venica, è in programma il concerto con Mauro Maur (trombettista) e Françoise de Clossey (pianista), seguiti dalla cantante e perfomer JAZ.

Sabato 17 settembre, ore 14.00: Cambi batterà all’asta il catalogo di alta orologeria composto in collaborazione con Spangaro. Tra gli highlights della selezione: un Chronograph Antimagnetic di Rolex (stima: € 15.000 – 20.000), un Tank Cintrée in oro 18 kt di Cartier (stima: € 30.000 – 50.000) e un Royal Oak Quantieme Perpetuelle Automatique di Audemars Piguet (stima: € 70.000 – 100.000). Top lot dell’appuntamento: il Daytona di Rolex in oro 14kt (stima: € 100.000 – 160.000).