Vuoi creare una libreria di valore? Ci pensa Gagosian

Vuoi creare (o rinnovare) una libreria di valore? Ci pensa Gagosian. O meglio, ci pensa Douglas Flamm, veterano da 25 anni nel mercato dei libri rari, ed esperto di Gagosian dal 2016. È a lui che il colosso blue chip affida un nuovo servizio di consulenza per i clienti che intendano occuparsi delle loro biblioteche private, «sia che stiano costruendo una collezione di riferimento da zero – magari per una nuova casa», si specifica sul sito di Gagosian, «sia che stiano migliorando un archivio già costituito».

Un vero e proprio advisor, come per l’arte, ma iper-specializzato nei libri più introvabili – o semplicemente più adatti ad arricchire una collezione. Così Douglas conduce consulenze personalizzate, lavorando per produrre e acquisire liste di titoli su misura. Concentrandosi su un’ampia gamma di artisti e movimenti del XX e XXI secolo, da Picasso all’Espressionismo astratto, alla Pop art e al Minimalismo, fino all’intero spettro delle pratiche contemporanee, l’esperto è in grado di reperire anche libri di design e architettura moderna su argomenti quali l’Art Déco, il Bauhaus e il Modernismo. Il target della sua ricerca: «Chiunque sia interessato ai libri e alle biblioteche come depositi di conoscenza ancora ineguagliati e strumenti di ricerca approfondita apprezzerà questo servizio».

Non che Gagosian sia estraneo al ramo dell’editoria, s’intende, con un curriculum di oltre 600 titoli alle spalle che lo rendono uno dei più importanti editori di libri d’arte al mondo. E questo non ci sconvolge, vista la scuderia invidiabile di artisti del colosso Gagosian – soltanto la giovanissima Anna Weyant, classe 1995, nel 2022 ha fatturato oltre $ 7,7 milioni. Il servizio, però, «non è legato agli artisti che rappresentiamo», tiene a specificare Flamm ad Artnet. «C’è un po’ più di libertà nel lavorare con il cliente che è entusiasta di avere più materiale sull’artista che gli interessa», ha dichiarato. Stay tuned.