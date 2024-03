Gli appuntamenti di In Contemporanea continueranno anche nel mese di maggio ad animare la città di arte e cultura, fra questi ricordiamo On the road: 1970 – 2024. Non solo vetro di Federica Marangoni dal 19 maggio al 3 novembre, presso il Museo del Vetro di Murano e Albero della Vita di Carla Tolomeo, dal 25 maggio al 24 novembre, al Museo di Palazzo Mocenigo.