Chi saranno i nuovi direttori dei musei italiani? Ecco tutte le candidature

In queste ultime settimane, si sono avvicendate varie figure apicali nell’organigramma delle istituzioni museali e culturali italiane. L’ultimo incarico a essere passato di testimone è quello di Presidente della Biennale di Venezia, con Pietrangelo Buttafuoco designato a prendere il posto di Roberto Cicutto, che a sua volta resterà in carica fino al termine del suo mandato, a marzo 2024. Nei prossimi giorni invece saranno nominati i direttori di alcuni dei musei pubblici più importanti in tutta Italia. La Commissione di valutazione si è riunita il 25 ottobre, nella sede del Ministero della Cultura al Collegio Romano. In ragione dei punteggi complessivi assegnati ai singoli candidati e risultanti dalla somma dei punteggi a ognuno assegnati criterio per criterio, per singolo museo, è stata quindi individuata per il colloquio una shortlist di nomi. Ecco quali sono le candidature, in ordine alfabetico, museo per museo.

Pinacoteca di Brera: Bentivoglio-Ravasio Beatrice Maria, Casciu Stefano, Collu Cristiana, Crespi Angelo, Daffra Emanuela, Gennari Santori Flaminia, Hollberg Cecilie Hedwig Mathilde Ursula, Pierini Marco, Ragozzino Marta Giuseppina, Verde Simone.

Museo e Real Bosco di Capodimonte: Bruciati Andrea, Contessa Andreina, Cucciniello Antonella, Gennari Santori Flaminia, Giulierini Paolo, Hollberg Cecilie Hedwig Mathilde Ursula, Picciau Maura, Pierini Marco, Ragozzino Marta Giuseppina, Schmidt Eike Dieter.

Gallerie degli Uffizi: Casciu Stefano, Collu Cristiana, Contessa Andreina, D’Agostino Paola, Gabrielli Edith, Gennari Santori Flaminia, Giulierini Paolo, Hollberg Cecilie Hedwig Mathilde Ursula, Pierini Marco, Verde Simone.

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea: Bruciati Andrea, Contessa Andreina, Forti Micol, Gennari Santori Flaminia, Lanfranconi Matteo, Mazzanti Renata Cristina, Picciau Maura, Pietromarchi Bartolomeo, Ragozzino Marta Giuseppina.

Gallerie Estensi: Bava Annamaria, Calò Giorgia, Cremonini Claudia, D’Agostino Paola, Necci Alessandra, Preti Monica, Rossoni Elena, Sassu Giovanni, Sbaraglio Lorenzo, Zullo Enza.

Museo Archeologico Nazionale di Taranto: Aversa Gregorio, Calò Giorgia, Cesarano Mario, Falzone Stella, Fatticcioni Lorenzo, Galeandro Fabio, Guarnieri Anita, Sudano Fabrizio, Tomay Luigina, Zullo Enza.

Gallerie Nazionali d’Arte Antica: Ammannato Cinizia, D’Agostino Paola, Galassi Cristina, Martone Sonia, Picchiarelli Veruska, Pietromarchi Bartolomeo, Salomon Thomas Clement, Suatoni Sandra, Terzaghi Maria Cristina, Zalabra Federica.

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria: Aversa Gregorio, Calò Giorgia, Cannatà Maurizio, Cerzoso Maria, Falzone Stella, Fatticcioni Lorenzo, Galeandro Fabio, Sudano Fabrizio, Trunfio Elena Rita, Zullo Enza.

Galleria Nazionale dell’Umbria: Bava Annamaria, Calò Giorgia, D’Orazio Costantino, Galassi Cristina, Picchiarelli Veruska, Riccio Francesca, Sbaraglio Lorenzo, Serlorenzi Mirella, Zalabra Federica, Zullo Enza.

Museo Nazionale d’Abruzzo: Calò Giorgia, Collettini Cristina, Guarnieri Anita, Musto Gabriella, Riccio Francesca, Sassu Giovanni, Serlorenzi Mirella, Suatoni Sandra, Zalabra Federica, Zullo Enza.

Tra novembre e l’inizio di dicembre 2023 si svolgeranno i colloqui, ognuno per un museo. I candidati selezionati per più di un museo saranno convocati per un singolo colloquio, in occasione del quale la Commissione esaminerà il candidato in relazione a tutti i musei per i quali sia stato selezionato.