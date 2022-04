Lorenzo Balbi confermato alla guida del MAMbo: l’incarico fino al 2026

Lorenzo Balbi è stato nominato Responsabile dell’area disciplinare “Arte Moderna e Contemporanea” dell’Istituzione Bologna Musei: riconfermato quindi il suo incarico nel ruolo di direttore artistico del MAMbo e responsabile dei musei civici afferenti all’Area Arte Moderna e Contemporanea, assunto a partire dal 3 luglio 2017. Balbi è stato ritenuto il candidato più idoneo per la posizione, a seguito di una procedura di selezione pubblica, il cui bando era stato pubblicato nel febbraio 2022. Il nuovo contratto durerà fino al 30 settembre 2026.

«La conferma di Lorenzo Balbi alla guida del Mambo fino alla fine del mandato, dopo le selezioni tenutesi nelle scorse settimane, è un’ottima notizia. Dopo il lavoro svolto in questi anni sono convinto che, grazie alla sua esperienza consolidata, continuerà a produrre a Bologna progetti di rilancio sulla scena artistica. Continuando l’attenzione al contemporaneo nelle sue tante diramazioni: dalle attività espositive alle residenze, dalla didattica ai progetti. Da subito abbiamo davanti due sfide importanti dopo gli anni della pandemia, Art city e Arte fiera, e una sfida che caratterizzerà tutto il mandato: il rafforzamento del nostro sistema museale nel suo complesso», ha dichiarato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

La biografia di Lorenzo Balbi

Nato a Torino, nel 1982, Lorenzo Balbi è direttore del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna dal 2017, data in cui ha assunto il ruolo di Responsabile dell’Area Arte Moderna e Contemporanea dell’Istituzione Bologna Musei, alla quale afferiscono, oltre al MAMbo, Villa delle Rose, Museo Morandi, Casa Morandi, Museo per la Memoria di Ustica e Residenza per artisti Sandra Natali.

Dopo gli studi in Conservazione dei Beni Culturali all’Università Ca’ Foscari di Venezia, si specializza in Arte Contemporanea all’Università degli Studi di Torino. I suoi testi ed articoli sono stati pubblicati su diverse riviste tra cui: Il Giornale dell’Arte, Inside Art, Artribune, Mousse, La Stampa, Exibart, ATP Diary, Finestre sull’arte, Espoarte, Artforum, Il Giornale dell’Architettura, Juliet, graphìe, Titolo.

Dal 2006 al 2017, alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, ha insegnato Metodologia della Curatela a Campo, corso per curatori e si è occupato dell’organizzazione e dello sviluppo di progetti espositivi negli spazi di Torino e Guarene d’Alba, oltre alle rassegne espositive della Collezione Sandretto Re Rebaudengo all’estero. Ha curato il progetto Residenza per Giovani Curatori Stranieri dal 2015 al 2017. Dal 2018 ha assunto la direzione artistica di ART CITY Bologna, rassegna di eventi espositivi promossa in occasione di Arte Fiera.

Ha tenuto lezioni e seminari presso DAMS – Università di Bologna, Accademia di Belle Arti di Bologna, IED (Firenze), Fondazione Modena Arti Visive. È membro del consiglio direttivo di AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, del board del Forum dell’Arte Contemporanea Italiana, del comitato scientifico della Pinacoteca Nazionale di Bologna, del comitato scientifico del Master of Art della Luiss Business School (Roma) e del consiglio di amministrazione della Fondazione Lucio Saffaro.