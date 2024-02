Murano, cinque milioni per l’ampliamento del Museo del vetro

Un investimento da 5 milioni di euro per l’ampliamento del Museo del Vetro di Murano: dopo il passaggio al Consiglio Comunale, è stato approvato anche in sede di Consiglio di Amministrazione di Fondazione Musei Civici di Venezia il progetto esecutivo. Gli interventi riguarderanno in particolare, il collegamento degli spazi delle ex Conterie – che già nel 2015 sono state oggetto di radicale rinnovamento e recupero – con il nuovo spazio, oltre che il restauro e l’adattamento della struttura, assegnata dal Comune di Venezia a finalità museali ed espositive.

«L’ampliamento del Museo del Vetro è un nuovo, fondamentale tassello per la storia di una fra le più famose produzioni artistiche e artigianali di Venezia, capace di muoversi fra una tradizione millenaria e le sfide a cui è chiamata per il futuro. Con il Comune di Venezia condividiamo l’impegno verso l’immenso patrimonio artistico che i Musei Civici hanno il compito di custodire, raccontare, promuovere, valorizzare», ha dichiarato Mariacristina Gribaudi, Presidente di Fondazione Musei Civici di Venezia che ha coperto l’investimento con risorse proprie.

Le azioni di adeguamento dell’importante metratura, 1300 mq, trasformeranno profondamente lo spazio, per custodire, valorizzare, ammirare le più preziose e significative opere in vetro di Murano, insieme a una ventina dei lampadari tra i più rappresentativi del XXI secolo muranese. Sarà inoltre ricavata una sala per esposizioni multimediali, attrezzata anche per ospitare conferenze e spettacoli, con 150 posti a sedere, oltre a spazi di servizio e vani tecnici. La gara per la realizzazione del progetto sarà pubblicata prossimamente da MUVE, con inizio dei lavori fissati per fine anno.