Dopo la querelle sulle chiusure prolungate dei Musei Civici di Venezia, una buona notizia: le Gallerie dell’Accademia – che, è bene specificarlo, sono un museo statale – hanno annunciato la riapertura, a partire dal 28 aprile, se la Regione dovesse passare in Zona Gialla. Ad accogliere i primi visitatori alle ore 10, il Direttore Giulio Manieri Elia, che li accompagnerà attraverso le sale del museo, per approfondire la collezione. Nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, la visita, della durata di 45 minuti, sarà riservata comunque a un ristretto numero di persone, massimo 10, con possibilità di prenotazione.

Sarà l’occasione anche per presentare la riapertura del Corridoio palladiano, oggetto di complessi lavori di restauro durati due anni e restituito alla pubblica fruizione, anche se non ancora riallestito con le opere d’arte. La riapertura del Corridoio permetterà di ripristinare la circolarità del percorso di visita, per evitare sovrapposizioni tra i flussi di visita, una funzione resa ancora più importante proprio a causa delle norme di sicurezza. Verrà inoltre ripristinato il percorso di visita per gli individui diversamente abili.

Gli interventi di riallestimento verranno comunque avviati a breve nelle sale di quest’area del museo, portando quindi all’apertura di nuove sezioni, dalla sala dedicata alla ricostruzione del soffitto di Palazzo Corner Spinelli, dipinto da Giorgio Vasari, ricomposto dopo 30 anni di ricerche, alla sala dedicata alle tele dei Bassano, fino alla sistemazione di un nuovo ambiente destinato all’esposizione, a cadenza regolare, dei capolavori grafici del Gabinetto dei Disegni, una delle collezioni più ricche in Italia, che può vantare anche 20 disegni di Leonardo Da Vinci.

Previsto anche un orario prolungato di apertura. Sarà quindi possibile visitare la più grande collezione di arte veneta del mondo il lunedì, dalle 8.15 alle 14, e dal martedì alla domenica, dalle 8.15 alle 19.15, mentre il sabato e la domenica l’accesso sarà consentito solo su prenotazione, come da attuali disposizioni governative.