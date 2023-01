Musei Reali di Torino: un bilancio del 2022 e un’anticipazione del 2023

I Musei Reali sono una delle istituzioni culturali più apprezzate a livello nazionale, lo confermano i dati: nel 2022 hanno accolto 501.272 visitatori da tutto il mondo. I numeri sono simili a quelli raggiunti prima dell’inizio della pandemia. L’incremento è stato favorito anche dal riallestimento delle mostre permanenti come la Galleria Archeologica rinnovata nel febbraio 2022 e la Collezione Gualino nel novembre 2022, ma anche dalle mostre temporanee. Ricordiamo “Vivian Meier. Inedito” (9 febbraio – 26 giugno 2022), “Splendori della tavola” (17 marzo – 17 luglio 2022), “Animali a corte” (5 maggio – 16 ottobre 2022), le attuali “Focus on Future” (20 ottobre – 19 febbraio 2023) e “Rembrandt incontra Rembrandt” (14 dicembre – 16 aprile 2023). Non sono mancati anche gli appuntamenti con la Biblioteca Reale, “A tu per tu con Leonardo” (15-25 aprile 2022) e “Nel segno di Raffaello” (29 aprile –17 luglio 2022).

Enrica Pagella, Direttrice dei Musei Reali, ha dichiarato: «Il 2022 si chiude all’insegna del superamento della lunga crisi pandemica e conferma la centralità dei musei come punti di riferimento per lo sviluppo di comunità umane più consapevoli e più solidali». I Musei Reali dimostrano di essere una delle mete preferite anche durante le vacanze natalizie; infatti, nel periodo tra il 23 dicembre e l’8 gennaio sono stati visitati da 41.500 persone.

In Primavera si concluderà il restauro della facciata del Palazzo Reale e verranno avviate ulteriori ristrutturazioni alle Serre Reali, lungo il corso Regina Margherita, permettendo così la creazione di sale conferenze, aule didattiche e di studio, laboratori di restauro e depositi visibili. In questo modo i Musei Reali rafforzeranno il loro ruolo sociale mettendosi a disposizione della comunità.

Nel 2023 continua la mostra fotografica “Focus on Future”, inaugurata il 20 ottobre e visitabile fino al 19 febbraio, nelle sale del Palazzo Chiablese. Una riflessione sulla fragilità del nostro Pianeta per non dimenticare gli obiettivi dell’Agenda Onu 2023 e ricordare il lavoro da svolgere per prendersi cura del luogo che abitiamo. Alessandro Albert, Dario Bosio, Fabio Bucciarelli, Francesca Cirilli, Alessandro De Bellis, Pino Dell’Aquila, Nicole Depaoli, Luca Farinet, Luigi Gariglio, Antonio La Grotta, Matteo Montenero, Vittorio Mortarotti, Enzo Obiso e Paolo Verzone offrono uno sguardo globale sulle reali condizioni della società contemporanea raccontando scuole, ospedali e carceri, ma anche le foreste e le migrazioni dei profughi siriani e ucraini, dallo Svalbard all’Amazzonia.

La Galleria Sabauda ospita “Rembrandt incontra Rembrandt” fino al 16 aprile 2023, un’occasione per osservare le 22 opere di uno dei più grandi pittori della storia dell’arte europea. La mostra ruota intorno all’opera “La cena in Emmaus” del Musée Jacquemart-André di Parigi, in prestito ai Musei Reali, evento che sancisce la collaborazione tra le istituzioni culturali italiane e quelle europee.

Dal 13 gennaio 2023 “SMENS. La xilografia in rivista” inaugura la nuova stagione, allestita negli spazi della Biblioteca Reale. Le tavole di Gianfranco Schialvino e Gianni Verna sono messe a confronto con alcune antiche edizioni della Biblioteca Reale e raccontano della lunga tradizione dell’arte xilografica e tipografica, mentre dal 7 al 16 aprile 2023 è previsto un nuovo appuntamento con Leonardo.

Infine, un’interessante novità riguarda le “Linee guida per una comunicazione rispettosa delle differenze di genere al museo”, racchiuse un volume redatto dai Musei Reali, a cura di Manuela Manera e Filippo Masino, in accordo con il Piano di Uguaglianza di Genere del Ministero della Cultura. Il documento è il risultato di un progetto nato nel 2021 a cui hanno partecipato il personale interno ed esperti linguisti e si impegna ad essere uno strumento di riferimento per la redazione dei testi scientifici, amministrativi e divulgativi.

Enrica Pagella afferma che «Avere una visione di futuro è elemento fondamentale del fare cultura. Come ci ha ricordato il Capo dello Stato nel suo recente discorso di chiusura dell’anno, per contribuire allo sviluppo sostenibile dobbiamo imparare a leggere il presente con gli occhi di domani. Questo progetto, primo in Italia nel settore museale, si potrà tradurre in una sempre maggiore qualità del servizio per la nostra comunità e per le prossime generazioni».