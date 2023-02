Un nuovo angolo di verde al MANN di Napoli, grazie a Volotea

Ancora opere in corso al MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli: dopo la presentazione della prima fase del cantiere per il ripristino dello storico Giardino della Vannella, questa volta si lavora all’area di accesso, dal lato della scalinata che procede da piazza Cavour, grazie alla compagnia aerea Volotea. Entro fine marzo, ad accogliere i tantissimi visitatori del museo napoletano ci sarà un angolo verde, con alberi, panchine, colonnine per la ricarica delle biciclette elettriche e contenitori per la raccolta differenziata. La sponsorizzazione ha un valore di 50mila euro e proseguirà con la creazione di un corner dedicati ai bambini.

«Il MANN rafforza, anche grazie a Volotea, il suo rapporto con la città: un obiettivo che ci siamo prefissi da tempo, indicando ai cittadini atteggiamenti virtuosi e stili di vita più sostenibili», ha dichiarato il direttore del MANN, Paolo Giulierini che, arrivato ormai a fine mandato, ha ancora molti progetti per il museo. «Entro primavera, un nuovo angolo verde sarà a disposizione di tutti noi. Questa iniziativa si inserisce perfettamente nel più ampio progetto del MANN sul cicloturismo GREENBike MANN EST-OVEST dall’arte al mare, in collaborazione con l’Università degli studi di Napoli Federico II, che comprende anche una App GreenBike di prossima attivazione finanziata dal PON digitalizzazione. Con l’auspicio che da Piazza Cavour possa partire presto un percorso ciclo-pedonale».

Volotea, non è nuova a questo tipo di iniziative nella promozione del patrimonio artistico e culturale dei centri di scalo. Negli scorsi anni si è fatta carico del restauro della balconata sansoviniana di Palazzo Ducale a Venezia, in Liguria ha riportato all’antico splendore l’altare dogale, dove è custodita la statua de “La Madonna Regina di Genova”, mentre a Palermo la compagnia ha sostenuto il restauro dello storico sipario del Teatro Massimo. Infine, l’anno scorso, Volotea ha promosso #Volotea4Veneto, un contest culturale che ha permesso l’avvio di un importante lavoro di restauro del Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, in provincia di Treviso.