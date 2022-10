La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee di Napoli ha pubblicato un bando per la selezione per la posizione di Direttore, con contratto a tempo determinato della durata di tre anni. Le domande dovranno essere presentate entro il 21 novembre 2022. Dal gennaio 2020, l’incarico di direttore del Museo Madre è ricoperto da Kathryn Weir, già direttrice dello sviluppo culturale presso il Centre Pompidou di Parigi, e arrivata a fine mandato.

La Fondazione Donnaregina è stata istituita nel 2004 dalla Regione Campania, con lo scopo di promuovere e gestire musei, centri d’arte e di cultura nel territorio della Regione Campania, acquisendo in via temporanea o permanente opere d’arte contemporanea da esporre. «La Fondazione Donnaregina intende proseguire le attività intraprese, rinforzando ed ampliando le sue strategie di diffusione dell’arte contemporanea nazionale e internazionale attraverso attività espositive, di ricerca e divulgazione, e rafforzando il prestigio e la rilevanza del Madre, museo d’arte contemporanea della Regione Campania», spiegano.

Secondo quanto specificato dalla Fondazione, l’avviso è indetto a seguito delle modifiche dello Statuto, deliberate dalla Giunta Regionale, che hanno ridefinito il ruolo e le funzioni del Direttore. Secondo lo Statuto, il Direttore ha la direzione artistica del museo (o dei musei, se in futuro dovessero diventare di più, andando a costituire un Polo) che fa capo alla Fondazione, appunto il Madre, ed è responsabile dello sviluppo e dell’attuazione della programmazione artistica e culturale della Fondazione. In particolare è responsabile della realizzazione delle attività̀ artistiche e culturali e, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile di ogni altra iniziativa artistico-culturale della Fondazione non espressamente devoluta ad altri, dirige e coordina il personale assegnatogli dal Consiglio di Amministrazione per la programmazione artistica e culturale dell’Ente.

Tra i requisiti richiesti per l’incarico, che avrà durata triennale, una comprovata esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore dell’arte contemporanea, con particolare riferimento a musei e centri culturali internazionalmente noti. La Commissione esaminatrice sarà formata da un numero variabile da cinque a sette componenti e sarà composta dai membri del Consiglio di Amministrazione – attualmente Angela Tecce nella carica di Presidente, Maria Letizia Magaldi, Vice Presidente, Achille Bonito Oliva, Consigliere – e da esperti esterni nell’ambito delle attività svolte dalla Fondazione.