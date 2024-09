Back to the City 2024, la musica di Mozart nei quartieri di Milano

Con l’estate ormai alle spalle è tempo di tornare in città ma con il giusto rimo e una certo predisposizione d’animo. Perché Back to the City Concert non è solo un evento musicale ma una vera e propria esperienza culturale itinerante che si snoda tra i quartieri di Milano, culminando nel grande concerto del 15 settembre al Parco BAM – Biblioteca degli Alberi. L’edizione 2024, la sesta, curata da Francesca Colombo, celebra il genio di Mozart, con la prestigiosa Camerata Salzburg e la violinista Veronika Eberle come protagonisti. Il programma, che include il Concerto per violino n.5 e la Sinfonia n.40, sarà eseguito in una cornice unica: a cielo aperto.

«Anche quest’anno Fondazione Riccardo Catella rinnova il suo invito a ritrovarsi insieme dopo la pausa estiva all’insegna della grande musica classica in occasione del Back to the City Concert», ha spiegato Kelly Russell Catella, Direttore Generale Fondazione Riccardo Catella, citando i valori di «Inclusione, sostenibilità e internazionalità» e il «Modello di gestione pubblico-privato realizzato da Fondazione Riccardo Catella con COIMA ed il Comune di Milano e l’intera città».

Per la prima volta, dunque, il Back to the City non si limita a un solo concerto ma propone un viaggio musicale in dieci tappe che, a partire dal 10 settembre, coinvolgerà diversi quartieri milanesi, portando la musica classica a un pubblico più ampio e variegato. «Non solo un concerto a contatto con la natura, tutto mozartiano e di respiro internazionale, ma un percorso in dieci tappe attentamente curato seguendo un filo conduttore, la vitale attualità e la genialità della musica di Mozart», ha commentato Colombo, Direttore Generale Culturale BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, Fondazione Riccardo Catella, segnalando una doppia strada da perseguire: «Uscire da BAM e andare verso il pubblico nei quartieri milanesi». Come? «Grazie ad una rete di collaborazioni» e «Con tante “variazioni sul tema”: Mozart in chiave jazz e rock, Mozart il teatro e la lirica, Mozart in chiave etnica con i tamburi sacri giapponesi».

Non poteva mancare un momento davvero straordinario per i più piccoli. Veronika Eberle, nota violinista internazionale, sarà al centro di una masterclass speciale per giovani musicisti, un’occasione unica per crescere e formarsi sotto la guida di un’artista di fama mondiale. Gli studenti di violino, viola e violoncello potranno prepararsi con una partitura del Rondò del Concerto n. 5 di Mozart, disponibile online, per suonare insieme alla solista in un’esperienza che celebra la passione per la musica. «Siamo orgogliosi di offrire un’esperienza formativa unica ai giovani musicisti che avranno l’opportunità di esibirsi con la violinista Veronika Eberle, dimostrando così l’importanza dello studio musicale nel percorso di crescita dei più piccoli», ha dichiarato Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano.

La settimana del Back to the City si apre con una serie di appuntamenti dal 10 al 13 settembre. Musicisti ed esperti come Giovanni Falzone, MUNEDAIKO e il Maestro Luigi di Fronzo animeranno i quartieri di Dergano, Bovisa, Certosa District e la zona Washington, con eventi ospitati dall’Auditorium della Fondazione AEM. Attraverso un ricco programma che esplora l’universo musicale di Mozart, si mescolano sonorità classiche, jazz, pop e world music, offrendo prospettive diverse sulla vita e il repertorio del compositore. Ogni performance sarà introdotta dai rappresentanti delle istituzioni partner.

Il fine settimana del 14 e 15 settembre, al BAM sarà un vero e proprio festival musicale. Il programma include una Guida all’ascolto curata dal Maestro Fabio Sartorelli al BAMoff presso il Volvo Studio Milano, laboratori per tutte le età, e un dialogo sonoro tra classica e jazz. Il percorso culminerà nell’attesissimo concerto al BAM, dove il pubblico potrà godere della musica immerso nel verde del parco. E se i posti nell’Area Cedri sono limitati, grazie a un potente impianto audio, per favorire la partecipazione della città, l’ascolto sarà possibile in tutto il Parco.