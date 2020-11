Pubblicato il 13 novembre 2020, per Universal Records, e ispirato ai temi emersi durante l’emergenza da Covid-19, Il cielo non è un limite, anzi, IL CIELO NON È UN LIMITE, è il secondo ep M¥SS KETA, che abbiamo raggiunto per farci di di più su questa ultima uscita e sulle sue aspettative, dai social network al teatro.

Dalla scena clubbing milanese passando per il NY Times, l’aereo di M¥SS KETA sta viaggiando a quote sempre più alte. Come convivi con questa crescente popolarità?

«L’AEREO DI M¥SS VOLA E HA SEMPRE VOLATO A QUOTE ALTISSIME. QUANDO SI HANNO RICONOSCIMENTI ANCHE INTERNAZIONALI NON PUÒ CHE FAR PIACERE, VUOL DIRE CHE CIÒ CHE TRASMETTI È FORTE E ARRIVA».

Il tuo nuovo Ep, Il cielo non è un limite, rappresenta un inno a superare i propri limiti ed uscire dalla propria zona di comfort. Quali limiti hai dovuto superare lavorando a questo progetto?

«NON MI SONO POSTA LIMITI, MI SONO SEMPRE CHIESTA: PERCHÉ NO? E SONO ANDATA AVANTI COSÍ, SENZA FRENI».

E con quali limiti degli altri hai avuto a che fare nell’ambiente discografico/musicale dagli esordi ad oggi?

«I LIMITI SONO TANTI, SOPRATTUTTO IN AMBITO LAVORATIVO E MUSICALE. BASTI PENSARE AI PREGIUDIZI, AI MODELLI PATRIARCALI E MOLTI ALTRI. L’IMPORTANTE È RICONOSCERLI, PARLARNE, FAR CAPIRE CHE SONO LIMITI CONTROPRODUCENTI E REGRESSIVI».

In Rider Bitch affronti il tema del capitalismo/schiavitù che Ken Loach ha descritto in tutta la sua crudezza in Sorry we missed you. Quali valori e principi stiamo sacrificando in questa situazione emergenziale?

«AL MOMENTO IL RISCHIO CHE UN ISOLAMENTO POSSA PORTARE AD UN ECCESSO DI INDIVIDUALISMO È ALTO. PENSO CHE RITROVARSI TUTTI IN UNA SITUAZIONE DRAMMATICA D’EMERGENZA DOVREBBE FAR SVILUPPARE EMPATIA, NON IL CONTRARIO».

Photoshock è un flash sulle nostre paure e sul medioevo digitale in cui rischiamo di piombare. Qual è il tuo rapporto personale con i social e con la tecnologia?

«HO IMPARATO A CONOSCERE IL MONDO DEI SOCIAL E DELLA TECNOLOGIA, BISOGNA SEMPRE TENERE A MENTE CHE DEVONO ESSERE UN MEZZO, UNO STRUMENTO A NOSTRO FAVORE, NON DEI NUOVI CARNEFICI».

Per il singolo Diana ti sei ispirata a una Magna Grecia futurista, quando il “guardare al passato” ha rappresentato un limite o un’opportunità nel tuo percorso professionale?

«DIPENDE SEMPRE DA COME VIENE FATTO. GUARDARE AL PASSATO CON OCCHIO ATTENTO E CRITICO NON PUÒ CHE ESSERE UN’OPPORTUNITÀ PER IL PERCORSO DI OGNUNO».

Performer, scrittrice e conduttrice TV, la tua maschera ti ha accompagnata attraverso diverse forme di espressione artistica. Hai mai pensato di portarla nel luogo in cui è nata, il Teatro?

«NON TI POSSO ASSOLUTAMENTE NEGARE CHE IL PENSIERO C’È STATO, AMEREI TANTISSIMO. PENSO CHE LA STRADA DAVANTI È ANCORA LUNGA E L’OPPORTUNITÀ ARRIVERÀ».

TRACKLIST

IL CIELO NON È UN LIMITE – PROD. RIVA

GIOVANNA HARDCORE – PROD. RIVA

GMBH – PROD. RIVA

RIDER BITCH – PROD. RIVA, UNUSUAL MAGIC – CAMEO: LILLY MERAVIGLIA

PHOTOSHOCK – PROD. RIVA

DIANA FEAT. PRIESTESS – PROD. POPULOUS

DUE – PROD. RIVA – SAMPLE: TWO TIMES, ANN LEE