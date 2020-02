Allan Kaprow al Museo Novecento, Firenze

A Firenze, al Museo Novecento, inaugura oggi, 19 febbraio, l’antologica dedicata alla ricerca di Allan Kaprow (1927, Atlantic City – 2006, Encinitas) ”I will always be a painter – of sorts. Drawings, Paintings, Happenings, Environments”, a cura di Sergio Risaliti e Barry Rosen, realizzata in collaborazione con Allan Kaprow Estate e Hauser & Wirth.

Il percorso espositivo

«La mostra è un percorso a ritroso che si apre con la reinvention di due delle opere più emblematiche WORDS (1962) e FLUIDS (1967), attraversa la sua intensa produzione grafica ed editoriale, i video e le azioni degli anni Settanta, per terminare con le sale dedicate ai disegni e ai dipinti», ha anticipato Museo Novecento.

Allan Kaprow

«Noto come il padre degli Environments e degli Happenings, Allan Kaprow è stato un artista poliedrico e instancabile, che nell’arco della sua intensa carriera si è confrontato con i media più diversi. Molto attivo anche come teorico, ha influenzato generazioni di artisti, promuovendo un’idea di arte allo stesso tempo concettuale, utopica, politica, spontanea, provocatoria e fortemente ironica. Ha gettato le basi per una nuova concezione dell’opera, aprendosi ad una radicale commistione tra arte e vita. Dopo una carriera da pittore, fortemente influenzata dall’Action painting di Jackson Pollock, tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta abbandona i mezzi di espressione più classici e comincia a realizzare ambienti e azioni interattive ed effimere che mettono in discussione l’idea di un’arte monumentale sempre uguale a se stessa e immutabile nel tempo. In linea con la contaminazione tipica di quegli anni tra performance, teatro, danza e arti visive, le sue opere promuovono un’integrazione sempre maggiore tra spazi, materiali, tempo e persone», ha ricordato il museo.

Le reinvention al Museo Novecento

A integrare il percorso della mostra una serie una di reinvention, qui il calendario:

Jacopo Miliani

FLUIDS

dal Museo Novecento a Piazza della Signoria, Firenze

4 marzo 2020

Elena Mazzi

RED/Fluids

Manifattura Tabacchi, Firenze

Primo maggio 2020

Per l’intero corso della mostra, tutte al Museo Novecento:

Allan Kaprow

WORDS, 1962 (New York)

2020 Version

Dania Menafra

WOM!

Allan Kaprow

FLUIDS, 1967 (Pasadena, Los Angeles)

2020 Version

Davide D’Amelio, Anna Dormio, Bekhbaatar Enkthur, Esma Ilter, Giulia Poppi, Negar Sh

FOLD FLUIDS

Allan Kaprow

”I will always be a painter – of sorts. Drawings, Paintings, Happenings, Environments”

A cura di Sergio Risaliti e Barry Rosen

Realizzata in collaborazione con Allan Kaprow Estate e Hauser & Wirth

Dal 20 febbraio al 4 giugno 2020

Museo Novecento

Piazza Santa Maria Novella 10, Firenze

Opening: 19 febbraio 2020 (su invito)

Orari:

Fino al 31 marzo, lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 11.00 alle 19.00, giovedì dalle 11.00 alle 14.00.

Dal primo aprile: lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica dalle 11.00 alle 20.00, giovedì dalle 11.00 alle 14.00, venerdì dalle 11.00 alle 23.00.

www.museonovecento.it