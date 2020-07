Andrea Bianconi e la poltrona su Cima Carega, a 2259 metri

Domani, 5 luglio, si svolgerà la nuova performance di Andrea Bianconi, “Spedizione Cima Carega”, a cura di Giuseppe Frangi, collaborazione di Casa Testori, Fondazione Coppola e i runner del Durona Team. L’escursione ad alta quota, terza e ultima fase del progetto “Sit Down To Have An Idea”, ha l’intento di donare fondi per la ricerca contro la fibrosi cistica.

Alle 8.00 l’artista, i runner e il pubblico che vorrà seguire l’impresa partiranno dal Rifugio Revolto, a 1.336 metri di altitudine, per arrivare, alle 11.00, sulla Cima Carega, a 2259 metri sul livello del mare.

Nel loro percorso porteranno con sé la poltrona con la scritta Sit Down To Have An Idea creata da Andrea Bianconi e appartenenete alla serie esposta a Bologna Arte Fiera e al Teatro Duse di Bologna, con la curatela di Alice Zannoni, lo scorso gennaio (quando una fu rubata). Una volta giunti alla meta la poltrona sarà posizionata sulla vetta e lasciata lì in modo permanete a disposizione di chi voglia sedersi e ammirare la vista, che spazia su Trentino – Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Sarà il Rifugio Fraccaroli a prendersi successivamente cura della poltrona attorno alla cui posa sono state sollevate delle polemiche dalla SAT – Società Alpinisti Tridentini, sezione di Ala (Trento), al cui Comune afferisce Cima Carega che, come riportato dal quotidiano locale Il Dolomiti (qui l’articolo), che esprime varie perplessità sull’operazione.

Per sostenere la raccolta fondi a favore della FFC – Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica il giorno della camminata saranno messe in vendita delle bandane realizzate da Bianconi con la scritta Sit Down To Have An Idea e il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione.

Andrea Bianconi ci ha raccontato il progetto

Come è nato il progetto?

«La Poltrona delle idee è nata anni fa. Ero alla ricerca ossessiva di un’idea, nel mio studio avevo una poltrona, girando e rigirando, avanti e indietro, ad un tratto ho scritto sulla poltrona Sit Down To Have An Idea. Nel periodo seguente vedevo che le persone che venivano a trovarmi volevano sedersi sulla poltrona. Ho voluto quindi farla interagire con luoghi e spazi, così è nato il progetto di Bologna, dove ho invaso la città, dal Teatro Duse, a Fico, dal Voltone del Podestà a una scuola, dalla libreria Feltrinelli al ristorante Pappagallo. Durante il lockdown ero al telefono con un mio amico e, ad un tratto gli dissi…mi piacerebbe portare la poltrona su una vetta, e lui mi rispose, …mettila sul Carega. L’idea è nata così, grazie alla poltrona delle idee. Durante il periodo di chiusura l’unica libertà che avevo era l’immaginazione, quindi ho immaginato tantissimo, soprattutto ho immaginato la poltrona sulla cima di una montagna».

Che cosa succederà domani, 5 luglio?

«Il 5 luglio succederà qualcosa di magico. Ho “arruolato” dei corridori della Durona Team, corridori che fanno queste imprese pazzesche di corsa tra le montagne, e porteranno la poltrona sulle spalle, a turno di dieci minuti, dal Rifugio Revolto fino a Cima Carega, tre ore di cammino con 1000 metri di dislivello. Una volta arrivati alla cima la poseranno. Chiunque potrà sedersi su questa poltrona delle idee, chiunque potrà vedere le cose da un altro punto di vista. Le idee sono ossigeno e l’ossigeno sono le idee. Una sorta di cammino liturgico verso la vetta».

Come si colloca questo progetto nella tua ricerca?

«Amo contaminare e invadere sensibilmente gli spazi. Con il lockdown ho scoperto, o meglio, ho trovato l’immaginazione, l’unica forma di libertà a disposizione. Ho sempre visto l’arte come un fuori, mai come un dentro, l’ho sempre vista come un’uscita, mai come un entrata. Ho sempre cercato di fare performance unendomi allo spazio e al tempo. Il fuori è stato sempre dominante nel mio lavoro e nel mio percorso. Persino quando ho fatto la performance con le detenute nel carcere di San Vittore, la performance era una inno alla libertà. L’arte oggi deve aprirsi allo spazio e al tempo per non implodere e autcelebrarsi. Oggi l’arte è fuori. E mi trovo in perfetta sintonia con quanto affermato recentemente in un’intervista da Cecilia Alemani: «Sogno l’arte all’aria aperta». Ecco questo era anche un mio sogno che ora si avvera».

Che peso assume l’aspetto performativo, a cui partecipano anche i runner?

«I runner sono complici. I runner della Durona team sono artefici, portatori, trasportatori. Ogni dieci minuti di salita si passeranno la poltrona, sarà un passaggio di consegne, un passaggio di testimone. I runner sono sherpa, i runner sono la possibilità di realizzazione della performance. I runner sono la fatica e il desiderio, la sfida e la conquista, la stessa sfida e conquista, desiderio e volontà che anima ogni mio progetto. Per me è fondamentale quando l’arte unisce mondi. I runner stanno interagendo con l’arte. L’arte deve essere apertura verso mondi, non chiusura. I runner consapevolmente, ma anche inconsapevolmente, stanno aprendo modi e mondi verso la vetta».

Quali progetti espositivi/partecipazioni hai in programma per i prossimi mesi?

«A breve verrà presentato il Diario di un pre-carcerato, il diario che ho scritto durante i 15 giorni precedenti la performance di San Vittore, a cura di Giuseppe Frangi e pubblicato da Silvana Editoriale. Nel frattempo altre poltrone invaderanno e interagiranno con luoghi del Sud Italia, tra cui la Puglia, la Calabria e la Sicilia. Dalle montagne al mare dunque, sarà un’estate all’insegna della libertà di luoghi e di idee».