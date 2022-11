‘Archeology of the Anthropocene’: Stefano Cagol alla C+N Gallery Canepaneri, Milano

A Milano oggi, 8 novembre, dalle 17.30 alle 20.30, inaugura la seconda personale di Stefano Cagol (1969, Trento) da C+N Gallery CANEPANERI: “Archeology of the Anthropocene. Far before and after us”, accompagnata da un testo critico di Elisa Barison, curatrice della Stadt Galerie Brixen.

«L’artista – ha anticipato la galleria – sceglie di riprendere l’abusata definizione dell’era dell’essere umano per scrutarne la fine e immaginare un mondo in cui le interferenze antropogeniche continuano il loro corso anche dopo di noi, un’era vicina al suo termine e già antica. Mentre gli scienziati sono ancora occupati in processi di denominazione, ricerche di marcatori e tentativi di datazione di quest’epoca geologica, in competizione tra loro tra chi fa iniziare l’Antropocene con il nucleare, la rivoluzione industriale o l’agricoltura, l’artista lo vede coincidere con la nostra stessa origine, con un momento evolutivo di distinzione dalle altre specie: il controllo del fuoco. Già allora, fin da subito, eravamo come adesso: esseri splendidi e ingegnosi, ma anche così arroganti e aggressivi con tutto e con tutti. Già allora ha avuto inizio il nostro impatto, la stessa antropogenicità è un iperoggetto, nel suo essere time- & space- transgressive. L’Antropocene, che alle nostre orecchie suona così legato al presente e al futuro, affonda vischiosamente nel nostro passato più remoto».

«Stefano Cagol evoca questo tempo in una ventina di opere scultoree, installative, video, fotografiche e sonore attraverso la presenza concettuale di singoli elementi, il fuoco, il ghiaccio una volta eterno, la materia migrante, rocce alpine che erano fondali tropicali, polimeri metamorfici e radiazioni, come fossero parte del nostro strato geologico. Ne nasce così una sorta di stratigrafia, non lineare né descrittiva, che richiama diversi momenti dell’epoca dell’essere umano, l’età dei combustibili fossili e della plastica, quella dell’atomica, arrivando fino a periodi molto prima di noi e dopo. In uno sguardo tra origine, fine (e oltre), la temporalità è anche durata, di ghiacciai antichi migliaia di anni, polietilene che ne resiste mille, esplosioni nucleari radioattive per un milione di anni e il nostro impatto che ci sopravvivrà. In questa dimensione, l’artista si pone tra luce e buio, in una solitudine sciamanica e divinatoria».

Il percorso espositivo