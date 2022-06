Le proposte di Banner per la Milano Design Week 2022

In occasione Milano Design Week 2022, dal 07 al 12 giugno, Banner, parte del Gruppo Biffi Boutiques, ospita una serie di collaborazioni all’interno dei propri spazi di via Sant’Andrea 8/A si trasforma in una cornice creativa ospitando i progetti di HoperAperta, Federico Pepe e Le Dictateur Studio, Emporio Sirenuse, Stilnovo.

«Le vetrine dell’insegna milanese, simbolo della moda contemporanea e della ricerca, si animeranno di installazioni, opere d’arte e capsule collection per dar vita ad una vera e propria galleria d’arte fra moda e creatività», hanno anticipato gli organizzatori.

«Lo spazio espositivo della Boutique BANNER, situato nel cuore del Fashion District, progettato da Gae Aulenti e recentemente oggetto di restyling, – hanno proseguito – si sviluppa su due livelli valorizzati dalle opere di artisti e designer contemporanei che fanno da cornice alle creazioni womenswear di stilisti italiani e internazionali. Grazie alle numerose collaborazioni con creativi emergenti, luxury brand e architetti, il nome di BANNER nel tempo si è legato indissolubilmente a un concetto di estetica all’avanguardia, risultato della commistione tra diverse espressioni artistiche. L’universo di Banner è completato dal nuovo spazio polifunzionale, adiacente alla boutique, utilizzato per ospitare pop-up, mostre e sinergie legate al mondo dell’arte e al design».

I progetti

Spazio Banner, mostra: “La superficie assoluta”

«La settimana milanese si apre con l’inaugurazione della mostra di HoperAperta “La superficie assoluta” a cura di Patrizia Catalano e Maurizio Barberis ospitata presso Spazio Banner, un’area espositiva adiacente alla boutique: uno spazio polifunzionale dedicato alla creatività, al design e alla ricerca artistica e che vivrà dello stesso spirito ecclettico e ricercato che anima l’omonimo store di via Sant’Andrea. HoperAperta mette in dialogo architetti, designer e artisti con le aziende italiane del mobile nella creazione di opere di art design.

Il progetto espositivo de La superficie assoluta è articolato in tre livelli di “relazioni di superficie” differenti e progressive: una relazione legata allo Spazio, tra luce (tempo) e materia, una relazione legata alla Forma, intesa come espressione ed emozione e una relazione legata all’Immagine, intesa come memoria e forma simbolica. In mostra le opere di Maurizio Barberis, Armando Bruno e Alberto Torres Talamonte, Luigi Ciuffreda, Alfonso Femia, Duccio Grassi, Tiziano Guardini, Alessandro Melis con Liyth Musallam, Roberta Orio, Steve Piccolo, Sonia Ros, Davide Valoppi, Carmelo Zappulla», si legge nel comunicato stampa.

Banner Boutique: installazione di Federico Pepe e Le Dictateur Studio

«All’interno della boutique Banner, luogo ideale per favorire l’incontro tra le creazioni womenswear di stilisti e le opere di artisti e designer contemporanei, convergono le tre anime, al confine tra arte, design e branding, di Federico Pepe e Le Dictateur Studio. Il suo intervento trasformerà le vetrine centrali della Boutique in un vero e proprio set di design, mondo dell’arte e moda. Su un pavimento rivestito in linoleum nero una grande cassa di legno è circondata da diversi modelli di borse firmati Le Dictateur Milano. Una bicicletta modello Morse è centrale all’interno della cassa che, aprendosi e lasciando scivolare il coperchio frontale verso l’alto, svela il quadro di Federico Pepe, Suck till your eyes pop out», hanno spiegato gli organizzatori.

«Federico Pepe – hanno proseguito – è nato nel 1976. Vive e lavora a Milano. È una figura unica nel panorama culturale e artistico italiano, dove si muove con agilità ed estrema coerenza estetica tra varie forme artistiche. Artista, graphic designer, video maker nel 2006 fonda Le Dictatuer, progetto editoriale e spazio espositivo indipendente a Milano, per il quale è da oltre 10 anni direttore editoriale e artistico. Ha esposto le sue opere e i suoi progetti alla MOMA Library and Family Business di New York, alla Tate Modern di Londra, al Palais de Tokyo di Parigi, alla Triennale di Milano e in molte altre gallerie private. Collabora negli anni con artisti famosi come Maurizio Cattelan, Pierpaolo Ferrari, Nico Vascellari, Jacopo Benassi e designer come Patricia Urquiola con cui ha firmato due collezioni (CREDENZA 2016, MISCREDENZA 2017)».

Aria Home Collection – Emporio Sirenuse

«Il delicato profumo di gelsomini e limoni della costiera Amalfitana arriva a Milano con Emporio Sirenuse, marchio fondato da Carla Sersale dell’iconico hotel Le Sirenuse, che oltre alla collezione d’abbigliamento resort, in occasione del fuorisalone presenterà la nuova Aria Home Collection in esclusiva da Banner: una collezione di vetreria di Murano la cui trasparenza si sposa romanticamente con il paesaggio marino della Costiera Amalfitana, e ceramiche decorate a mano ispirate alla lunga tradizione del borgo di Vietri, si uniranno alle collezioni di moda beach-e resortwear accuratamente progettate del marchio, che distillano continuamente i valori e la verve dell’inimitabile hotel Costiera Amalfitana», hanno proseguito gli organizzatori.

Banner Boutique: Stilnovo Original Lounge – Stilnovo

«Si prosegue con la collaborazione con Stilnovo, storico brand milanese leader nel settore dell’illuminazione di Design che in occasione del Fuorisalone 2022 esporrà alcuni prodotti iconici all’interno della boutique Banner, dando vita alla Stilnovo Original Lounge.

Fondata nel 1946, Stilnovo ha segnato la storia dell’illuminazione grazie a intuizione, ironia e magnifiche collaborazioni. Molte delle lampade Stilnovo più celebri sono vere e proprie icone del design italiano, disegnate da Maestri del ‘900 ed esposte in tutto il mondo.

Stilnovo presenta un’ampia gamma di prodotti unici, capaci di coniugare storia, tecnologia, funzionalità ed estetica. I prodotti iconici dell’azienda e della Campagna Original for the Originals illumineranno la Stilnovo Original Lounge. Tra i prodotti più iconici che verranno messi in mostra: Minibox (1981) di Gae Aulenti – Piero Castiglioni 1981, Minitopo (1970) di Joe Colombo, Megafono (1958) di Stilnovo, Valigia (1977) di Ettore Sottsass Jr.».