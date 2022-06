Black Chapel di Theaster Gates: il Serpentine Pavilion 2022. Le foto

Nel cuore di Londra è stato aperto al pubblico Black Chapel, il padiglione estivo delle Sepentine Galleries, nei Kensington Gardens, dove ha sede la galleria. La struttura, frutto ogni anno di commissioni differenti, è stata progettata dall’artista americano Theaster Gates (1973, Chicago), che lavorando tra scultura e performance realizza lavori incentrati sulla teoria dello spazio e dello sviluppo del territorio, grazie a una formazione nell’ambito della pianificazione urbana e della conservazione. L’artista è attualmente docente nel dipartimento di Arti Visive dell’università di Chicago, ha esposto e realizzato performance in varie istituzioni tra cui Palais de Tokyo a Parigi (2018), Kunstmuseum di Basilea (2018), National Gallery of Art di Washington D.C. (2017), Fondazione Prada a Milano (2016), Whitechapel Gallery, sempre a Londra (2013), Punta della Dogana a Venezia (2013) e dOCUMENTA (13) a Kassel (2012).

Nella struttura realizzata per la capitale del Regno Unito, Gates condensa molte delle tipologie architettoniche da cui trae ispirazione nella sua pratica artistica. «La struttura, realizzata con il supporto di Adjaye Associates, fa riferimento ai forni per imbottigliamento di Stoke-on-Trent, ai forni ad alveare degli Stati Uniti occidentali, a San Pietro e ai tempietti romani, e a strutture tradizionali africane, come le capanne di fango Musgum del Camerun e le tombe Kasubi di Kampala, in Uganda. La circolarità e il volume del Padiglione riecheggiano le forme sacre delle chiese rotonde ungheresi e le grida ad anello, i cerchi voodoo e la roda de capoeira testimoniati nelle pratiche sacre della diaspora africana», hanno spiegato dalle Serpentine Galleries.

«Black Chapel – hanno proseguito – è un luogo di contemplazione e riunione, situato all’interno dei giardini della Serpentine nei Kensington Gardens. L’occhio centrale della struttura emana un’unica fonte di luce per creare un santuario di riflessione, rifugio e convivialità. Il progetto rispecchia il continuo impegno dell’artista con “la nave” nella sua pratica in studio e con la creazione dello spazio attraverso i suoi celebri progetti di rigenerazione urbana.

Attratto dall’ambiente meditativo della Cappella Rothko – che custodisce quattordici dipinti dell’artista americano Mark Rothko a Houston, in Texas – Gates ha prodotto una serie di nuovi dipinti di catrame appositamente per la Black Chapel. Creando uno spazio che riflette la mano e la sensibilità dell’artista, sette dipinti pendono dall’interno. In queste opere, Gates onora il mestiere di suo padre come conciatetti utilizzando sistemi di copertura tra cui un metodo che richiede una fiamma aperta per riscaldare il materiale e fissarlo su una superficie».

«Nell’ambito del dinamico programma estivo delle Serpentine, il Padiglione diventa una piattaforma per spettacoli dal vivo e riunioni pubbliche. Una campana di bronzo funzionante – recuperata da St. Laurence, una storica chiesa cattolica che un tempo sorgeva nel South Side di Chicago – è collocata direttamente accanto all’ingresso. Indicando la cancellazione degli spazi di convocazione e di comunione spirituale nelle comunità urbane, la storica campana sarà utilizzata per chiamare, segnalare e annunciare spettacoli e attivazioni al Padiglione per tutta l’estate».