Oggi, 16 dicembre, giorno di nascita di Alighiero Boetti (1940, Torino – 1994, Roma), in cui avrebbe compiuto 80 anni, Sky Arte lancia in Museovisione un documentario sulla vita dell’artista, Alighiero e Boetti. Sciamano e Showman, una produzione Sky Arte e Tiwi per la regia di Amedeo Perri e Luca Pivetti, in onda su Sky Arte il 16 dicembre alle 21.15 e disponibile on demand e in streaming su NOW TV.

Oggi dalle 10.00 alle 18.00 il film verrà lanciato in anteprima assoluta in Museovisione sui siti internet di sei tra i più importanti musei d’arte contemporanea italiani: Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli – Torino; Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato; GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo; Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina, Napoli; MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna; MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma.

Il documentario sarà preceduto da una tavola rotonda virtuale in cui il Direttore di Sky Arte Roberto Pisoni converserà con le Direttrici e i Direttori delle sei istituzioni coinvolte – Carolyn Christov-Bakargiev, Cristiana Perrella, Lorenzo Giusti, Kathryn Weir, Lorenzo Balbi, Bartolomeo Pietromarchi – ricordando gli avvenimenti che legano l’artista ai musei e ai loro territori.

Roberto Pisoni, Direttore di Sky Arte, ci ha spiegato perchè Sky Arte ha scelto di co-produrre questo documentario su Alighiero Boetti e come si colloca nella progettualità di Sky Arte: «con il documentario Alighiero e Boetti. Sciamano e Showman vogliamo celebrare uno dei grandi protagonisti dell’arte italiana e internazionale del Novecento, che il 16 dicembre avrebbe compiuto 80 anni. Boetti è stato un artista seminale, che non si è mai lasciato identificare con una specifica corrente artistica; le sue opere nascono da un elemento concettuale, da un’idea e diventano un lavoro collettivo, spesso affidato a terzi di cui a volte non conosce neanche l’identità. È inoltre un viaggiatore e la sua arte ci induce a riflettere sul concetto dei confini culturali. Credo che tutte queste caratteristiche ci permettono di considerare Alighiero Boetti un nostro contemporaneo e la sua eredità come ancora viva e attuale. L’idea di renderlo disponibile per tutti in anteprima in Museovisione si inserisce all’interno di una serie di iniziative che Sky Arte sta facendo per supportare il mondo della cultura e rendere così i contenuti fruibili per tutti gratuitamente».

Auguri Boetti: i l filtro Instagram

In occasione del lancio del documentario Alighiero e Boetti. Sciamano e Showman, Sky Arte presenta il filtro Instagram Auguri Boetti, scaricabile direttamente dai profili Instagram e Facebook di Sky Arte.

«Il filtro si ispira a uno dei soggetti più conosciuti della produzione di Boetti: gli aeroplani. Sullo sfondo di un iconico cielo azzurro acquerello, ciascun utente diventa protagonista dell’opera indirizzando il volo degli aerei col suo stesso movimento: un omaggio leggero a un artista innamorato dei viaggi e della geografia, che giocava a “mettere al mondo il mondo”», ha spiegato Sky Arte.

Intervista a Matteo Boetti, figlio dell’artista, poeta, gallerista e Presidente dell’Archivio Alighiero Boetti

Quali aspetti della vita e della ricerca di Alighiero Boetti emergono, in particolare, da questo documentario?

«Nella vita di un artista che la storia ha consacrato a maestro non credo possa esserci una cesura netta tra la sua biografia e il suo lascito storico. Questo documentario riassume, in modo certo arbitrario e divulgativo ma comunque esaustivo, gli intrecci di, appunto, “arte-vita” (come direbbe Luigi Ontani) e alcuni degli snodi concettuali fondanti della poetica di Boetti».

In che modo avete collaborato con i registi per la realizzazione del documentario?

«La collaborazione con la produzione Sky, in particolare con Filippo Nicosia e Maria Teresa Grillo si è svolta in modo inaspettatamente boettiano, nel senso che le linee guida immaginate dai registi si sono in qualche modo intersecate e arricchite con ciò che è emerso naturalmente nel corso dell’intervista».

Che cosa significa oggi custodire e continuare a far conoscere la figura di Suo padre? Come artista divenuto un’icona, quanto è complesso mantenere la verità storica sulla sua figura, sul suo lavoro e sul suo pensiero?

«La custodia della memoria storica di un artista così importante è un obbligo morale inevitabile. Comporta un attento studio del lavoro in sede di Archivio che permette dunque di tutelare l’integrità e la divulgazione dell’opera di Boetti».

Quale influenza riscontra nel lavoro degli artisti di oggi rispetto alla figura di Suo padre? Quanto dell’arte di Alighiero Boetti c’è negli artisti di oggi?

«Penso che gli artisti che si sono affacciati sul mercato dal ’90 in poi abbiano percepito più nell’ atteggiamento che nei contenuti una traccia, un insegnamento, rispetto a un certo “air du temps”, un’attenzione ai dettagli pregnanti del voler far arte».

Dal Suo punto di vista, quali sono state le maggiori innovazioni portate da Alighiero Boetti nell’arte del ‘900? Quali sono le poetiche che ha aperto e di cui non abbiamo potuto fare a meno?

«In una delle sue ultime interviste mio padre dice che “non so se sarò mai considerato un grande artista ma spero di essere ricordato come un bravo poeta”. In un artista a tutto tondo come Boetti ogni distinzione accademica tra generi e discipline artistiche era del tutto arbitraria. Credo che Boetti abbia indicato la via alle generazioni post Arte Povera al perseguimento delle proprie intuizioni senza auto-indulgenze né intellettualismi».

Come figlio, che ricordo ha di Boetti come padre e quale è uno degli insegnamenti più preziosi che Le ha lasciato?

«Malgrado tutto è stato un buon padre, più attento e premuroso di quel che si possa immaginare. Circa la questione del suo insegnamento, ogni giorno da ventisei anni cerco di usare degli scampoli di memoria per integrare dei ricordi di suoi consigli e suggerimenti nella gestione della mia vita. Boetti ha saputo coniugare l’estrema complessità del pensiero con l’estrema semplicità del concetto visualizzato».