A Milano, alla Tommaso Calabro Gallery, il 24 settembre, inaugura “Casa Iolas. Citofonare Vezzoli”, «una grande mostra dedicata al gallerista e collezionista greco Alexander Iolas (1907-1987), a cura di Francesco Vezzoli (1971) con un allestimento di Filippo Bisagni. La mostra sarà accompagnata da un prezioso catalogo interamente illustrato con un saggio di Luca Massimo Barbero» (fino al 16 gennaio 2021).

«Alexander Iolas fu uno dei più importanti mercanti d’arte della seconda metà del Novecento. Tra i primi a creare un sistema internazionale di gallerie satelliti, introdusse il Surrealismo negli Stati Uniti e organizzò la prima mostra personale di Andy Warhol. Amico e sostenitore di alcuni dei più grandi artisti del suo tempo, Iolas iniziò tuttavia a essere dimenticato subito dopo la sua morte. La stessa sorte toccò alla sua casa di Atene, Villa Iolas, la cui inestimabile collezione d’arte venne saccheggiata e andò in gran parte dispersa.

Risultato di una ricerca sull’attività espositiva di questo visionario mercante d’arte, “Casa Iolas. Citofonare Vezzoli” intende rievocare gli spazi perduti della sua leggendaria abitazione. Attraverso lo sguardo di Vezzoli, artista che da sempre si interroga sulle complessità psicologiche di personaggi celebri, la mostra propone la riscoperta di una figura cardine del mercato dell’arte novecentesco. Con questo progetto Tommaso Calabro continua il suo iter espositivo finalizzato a valorizzare alcuni dei galleristi più importanti, ma spesso parzialmente dimenticati, del ventesimo secolo. “Casa Iolas. Citofonare Vezzoli” è il secondo capitolo di un percorso avviato dalla galleria nel 2018 con la mostra inaugurale dedicata all’italiano Carlo Cardazzo (1908-1963)», ha spiegato la galleria.

Il gallerista, Tommaso Calabro, ci ha raccontato la galleria e il progetto.

Partiamo da una domanda un po’ psicologica. Come la Tommaso Calabro Gallery rispecchia il tuo carattere?

«È eclettica, questa è la cosa più importante per me. Quando ho aperto la galleria, ho scelto di dar vita a progetti interdisciplinari, filologicamente accurati, incentrati su artisti e grandi galleristi – come Cardazzo e Iolas – attraverso cui abbracciare gli ambiti più vari. Poi ci sono le interconnessioni con la moda e con il design, che avvicinano un maggior numero di persone rispetto alle mostre più tradizionali. A me interessano le storie, mi piace sentirle, raccontarle».

Se quindi mi dovessi dire qual è il filo rosso delle tue mostre?

«Sono passioni che ho coltivato nel corso degli anni. La mostra su Iolas deriva dal mio interesse per i cataloghi che lui produceva negli anni Sessanta, Settanta. Questo mi ha spinto a informarmi sulla sua figura e così è nato tutto. Qualcosa di simile è accaduto quando, studiando Cardazzo, ho scoperto che Dubuffet avesse fatto dei dischi con lui. Sono molto aperto, le mie mostre nascono dai miei studi, dalle mie conoscenze, da interazioni anche recenti, come nel caso di “Incontri” e di “Palomba”. Il fil rouge di tutto è la mia curiosità».

Hai invece mai pensato di aprire le porte della tua galleria alle giovani leve? Oppure le vedi più come un azzardo che come una scommessa?

«Come ti dicevo, adoro le storie, mi piace raccontarle, ma questo significa che debba anche passare del tempo prima di poterlo fare. Io non voglio rappresentare artisti, è un’enorme capacità che però è nello stile delle gallerie del mercato primario, quelle che fanno fiere, che danno visibilità museale ai loro artisti. Tutto questo non rispecchia il mio profilo attuale. A me ad esempio non piacciono le fiere…».

Per questo hai deciso di non partecipare a Miart?

«Miart mi piace e ci tengo a supportare Milano, ma voglio farlo a modo mio, tramite una mostra su Iolas. È una figura storica interessante sotto molteplici prospettive».

Mi racconti qualche dettaglio su di lui?

«Alexander Iolas nasce ad Alessandria d’Egitto, all’inizio è ballerino, ma negli anni trenta scopre de Chirico a Parigi e inizia la carriera di gallerista: si trasferisce a New York, dirige la Hugo Gallery – dove si tiene la prima mostra di Andy Warhol – finché non sceglie di aprire la sua galleria. All’apice della carriera ne avrà ben sei. Proprio recentemente l’artista Fausta Squatriti mi raccontava di questa figura un po’ dandy e dei suoi rapporti straordinari con artisti, collezionisti, nomi come Yves Saint Laurent. Nella sua villa, oggi abbandonata e completamente vandalizzata, aveva creato un’atmosfera incredibile. Non voglio sembrare troppo di parte parlando solo positivamente di Iolas, ha ricevuto anche molte critiche, soprattutto in merito al modo in cui recuperava i reperti archeologici. Io e Francesco Vezzoli però amiamo entrambi la sua storia…».

Da qui, l’idea di una mostra.

«Esatto. Ne parliamo da quando, a Londra, dirigevo la Nahmad Projects. Finalmente siamo riusciti a trovare nei rispettivi calendari un punto di incontro per dar vita a una mostra scenografica, sviluppata su più livelli (dai mobili che Iolas avrebbe amato, alle opere d’arte, ad aggiunte peculiari di Vezzoli). Ed è importante anche dal punto di vista dei prestiti, con opere che provengono da fondazioni o da collezioni private, italiane e internazionali».

Torniamo alla tua galleria: un bilancio complessivo?

«Dall’apertura a oggi abbiamo sviluppato otto o nove progetti, portando in mostra artisti, opere e confronti che non è scontato vedere qui a Milano. Quindi direi che sono molto contento. Adesso abbiamo in mente idee altrettanto belle…».

Parliamo dei progetti futuri, allora.

«Vorrei fare una mostra su Sol LeWitt, poi su Luigi Boille, collaborare con Alberto Salvadori e con Paola Nicolin… Ho un bel programma in cantiere. C’è anche un’artista italiana contemporanea molto brava che seguo con interesse, spero di organizzare presto qualcosa insieme».

Per concludere, qualche consiglio ai giovani che vogliono seguire le tue orme.

«Io sono stato molto fortunato, desidero lavorare in questo ambito da sempre. Il mio consiglio è di capire il prima possibile cosa si vuole fare e poi concentrare subito le energie in quella direzione. Siamo in un mondo in cui le occasioni non mancano, ma bisogna anche sapere creare opportunità ex novo. La galleria è stata una scommessa, non l’ho aperta con la certezza che il progetto funzionasse. Bisogna crederci. Il rischio nel buttarsi, secondo me, è inferiore a quanto si possa perdere posticipando le decisioni della vita».