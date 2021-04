Spazio heart: la grafica cubista attraverso 40 opere. Le parole della curatrice

Per celebrare i dieci anni di attività, Spazio heart di Vimercate (MB) dal 24 aprile ospiterà “CUBISMO E CUBISTI. Un percorso nella grafica”, a cura di Simona Bartolena su un progetto di Enrico Sesana, una mostra «dedicata alla produzione grafica del Cubismo, con più di 40 opere originali dei principali esponenti del movimento: da Picasso a Braque, da Gris a Léger, da Gleizes a Marcoussis, da Delaunay a Villon, da Archipenko a Laurens con un occhio di riguardo anche ad artisti meno noti (quali Gallien e Csaky) e a quegli artisti che al nuovo linguaggio si sono avvicinati pur seguendo altre strade (come Severini, Goncharova, Puni)» (fino al 20 giugno 2021).

«I fogli esposti in mostra sono tutti originali d’epoca, talvolta prove d’autore o pezzi unici, spesso molto rari. Essi offrono una preziosa testimonianza della ricerca degli artisti delle avanguardie di inizio Novecento e dell’uso sperimentale e libero che essi fecero delle tecniche a stampa», ha spiegato l’organizzazione.

Le parole di Simona Bartolena, curatrice della mostra

«L’associazione heart ha sempre cercato, fin dalla sua fondazione, di proporre mostre su tematiche poco raccontate, cercando argomenti inconsueti. Nel suo spazio espositivo di Vimercate organizza ormai da dieci anni progetti spesso molto sperimentali, fuori dai percorsi comuni, guardando l’arte da prospettive differenti.

Con questa logica abbiamo deciso di organizzare questa esposizione dedicata a un tema ben raro, in Italia pressoché inedito: la grafica cubista».

«L’idea della mostra è nata dalla collaborazione con Enrico Sesana, esperto e collezionista di stampe d’artista, con il quale in passato avevamo realizzato una splendida antologica dedicata a Jean Dubuffet.

La sua lunga esperienza in tema di opere grafiche mi ha condotto, come curatrice della mostra, alla scoperta di questo mondo interessantissimo. Che Picasso fosse un grande sperimentatore di tecniche di stampa è un fatto noto, ma lavorare a questa mostra mi ha permesso di approfondire altre figure fondamentali, quali ad esempio Jacques Villon, fratello di Marcel Duchamp, vero genio dell’incisione».

«La mostra permette, attraverso più di quaranta fogli originali di osservare il Cubismo da una prospettiva diversa, affascinante e ricca di sorprese, ma offre anche l’opportunità per avvicinarsi al mondo dell’opera grafica dei maestri del Novecento. Trovo sorprendente come in Italia le opere a stampa siano ancora sottovalutate e poco apprezzate, quando all’estero sono considerate parte integrante (e indispensabile) della produzione degli artisti, soprattutto dei peintres-graveurs di inizio Novecento».

«In mostra sono esposti fogli molto rari, talvolta anche unici: ad esempio la Natura morta di Metzinger, la Ville di Gleizes, la Natura morta di Gris che abbiamo usato come manifesto. E poi le dodici opere del già citato Villon, tutte da scoprire, e alcuni fogli notevoli di artisti meno noti, quali Marcoussis e Csaky, oltre ovviamente alle stampe cubiste (anch’esse piuttosto rare) di Picasso, Braque, Léger e dei grandi protagonisti del movimento. Inevitabilmente la mostra comincia con una stampa di Paul Cézanne: una litografia con i suoi classici bagnanti».

«L’esposizione è figlia di due grandi passioni: quella di Enrico Sesana per la stampa d’artista e quella di heart per la cultura. Vogliamo che questa passione venga compresa e condivisa anche dai visitatori. Per questo, come sempre, abbiamo voluto che la mostra sia anche divulgativa, percorribile e comprensibile anche per chi non conosca l’argomento e desideri avvicinarvisi. Come di consueto, abbiamo arricchito la mostra con pannelli didattici e didascalie commentate e abbiamo in calendario una serie di incontri collaterali».