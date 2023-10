L’arte di Damien Hirst ha lasciato sicuramente un’impronta nel mondo dell’arte contemporanea, e Spin Painting 2009. La velocità nascosta si propone di far immergere il visitatore nell’universo creativo di uno degli artisti più discussi degli ultimi quarant’anni.

La particolarità di questa mostra è il fatto che per la prima volta a Milano, in una galleria privata, la Galleria Andrea Ingenito, verranno esposte circa 30 opere uniche della serie Spin Painting realizzate da Hirst nel 2009 in occasione della mostra personale Requiem al Pinchuk Art Centre di Kiev. Queste opere rappresentano un cambio radicale rispetto ai lavori precedenti di Hirst. In queste creazioni, il supporto viene montato su un dispositivo rotante, mentre il colore viene versato o spruzzato sulla superficie in movimento in maniera casuale. Il risultato è una fusione di forme e colori che conferisce alle opere una grande forza esplosiva.

Le opere esposte in questa mostra invitano lo spettatore a immergersi nei dipinti, a lasciarsi trasportare dal movimento e a interpretare il significato personale dietro il vortice di colori e forme. I colori utilizzati da Hirst, in particolare in questa serie, sono intensi, vivaci e creano un forte contrasto visivo.

Hirst è noto per aver influenzato generazioni di artisti, proprio grazie alla sua capacità di dimostrare che l’arte può essere provocatoria, emotiva e, soprattutto, una riflessione sulla vita stessa. Questa sua audacia mista a talento lo ha reso un “alchimista dell’arte contemporanea” in grado di trasformare concetti e materiali apparentemente comuni in opere innovative.

La carriera di Damien Hirst è iniziata alla fine degli anni Ottanta, quando ha esposto le sue prime opere presso spazi indipendenti a Londra. La mostra Freeze del 1988, tenutasi presso i Dock Offices di Londra, è stata un punto di svolta fondamentale che ha portato alla formazione del gruppo dei Young British Artists e all’ascesa di Hirst nel mondo dell’arte. La sua arte è un viaggio attraverso il caos, la bellezza e la provocazione, sfidando le convenzioni e affrontando temi sociali.

Uno dei lavori più iconici di Hirst è The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, comunemente noto come “Lo squalo.” Quest’opera ha suscitato un acceso dibattito sull’arte, la morte e il significato della vita. Hirst ha trasformato uno squalo morto in un’icona dell’arte contemporanea. Questo interesse per la vita, la morte e la fragilità umana è un tema ricorrente nei suoi lavori, come la serie The Medicine Cabinets, in cui ha creato delle versioni in vetroresina di armadietti da farmacia riempiti con farmaci e oggetti medici, o opere con farfalle morte e teschi ricoperti di diamanti che richiamano il memento mori.