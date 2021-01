‘Electro Glide in Blue’: Hermann Bergamelli alla A+B Gallery, Brescia

«La mostra “Electro Glide in Blue” di Hermann Bergamelli nasce dall’interesse in generale per una pittura inconsueta, che ritrova se stessa dopo processi produttivi in cui si sperimenta attraverso azioni che non le sono proprie, ma che ne giustificano la presenza nel contesto contemporaneo con significati rinnovati».

Come si articola il percorso espositivo? E su quali aspetti della ricerca dell’artista si concentra la mostra?

«La mostra presenta per la prima volta tre realizzazioni tipiche di Bergamelli: “stratificazioni”, “compressioni” e le ultime nate nello studio dell’artista “immersioni”. Queste ultime sono protagoniste della prima sala: «Ci troviamo davanti a lavori spirituali, meditativi e astratti, eppure legati fatalmente all’espressività materica, tattile e ottica della superficie, composta grazie a un processo al tempo stesso manuale e meccanico», scrive Irene Sofia Comi, che cura la mostra e collabora con l’artista da tempo.

Per quanto riguarda la seconda sala si caratterizza per un trittico di “stratificazioni” dal carattere monumentale: «l’artista cuce una fitta rete di filo nascosto, che contiene le singole fettuccine di tessuto accostate, creando un movimento sinuoso e scomposto, ricco di effetti di pieno e vuoto, esplorando il limite tra la profondità pittorica e la matericità scultorea».

Le compressioni (morsa da banco e tessuto) sono installate nello spazio delle due sale al fine di rimarcare una linea d’orizzonte che unifica le due sale a esplicitare la coerenza della sua ricerca».

Puoi ricordarci, in estrema sintesi, i cardini della ricerca di Bergamelli?

«Userei nuovamente le efficaci parole del testo che accompagna la mostra: «Le opere di Bergamelli restituiscono una condizione umana incerta, in un equilibrio sintattico precario, collocato tra ritualità caotica e ordine lineare. Una pratica artistica che si riversa in un corpo a corpo con il lavoro in fieri, che diventa testimonianza e sintesi di un processo empirico e fisiologico. L’azione ripetitiva del cucito a macchina si ripresenta nella fase di tintura dei tessuti da tappezzeria, attraverso l’immersione delle pezze in additivi coloranti o pigmenti di derivazione naturale, come spezie, fiori e piante, fissati poi con l’azione dell’aceto e del sale.

La combinazione di queste operazioni dà vita a opere totalizzanti, frutto di un agire quotidiano e organico che si formalizza in tre soluzioni, ciascuna con un grado di profondità differente, dato dal colore, dal filo da cucito e dalla fibra del tessuto».