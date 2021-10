‘Fondazione Maeght. Un atelier a cielo aperto’ alla Pinacoteca Agnelli, Torino

La Pinacoteca Agnelli di Torino al 16 ottobre 2021 sino al13 febbraio 2022 presenta la mostra “Fondazione Maeght. Un atelier a cielo aperto”, a cura di Daniela Ferretti, che si snoderà tra gli storici locali della Pinacoteca e il nuovo parco pensile del Lingotto divenuta oggi Pista 500.

La mostra, organizzata dalla Pinacoteca Agnelli in collaborazione con Fondation Marguerite et Aimé Maeght e MondoMostre, vede FIAT quale main partner del progetto e l’allestimento è a cura di Marco Palmieri.

«In mostra – ha spiegato la Pinacoteca Agnelli – settantasette opere di grandi artisti del XX secolo, tra cui Braque, Calder, Chagall, Giacometti, Léger, Matisse e Miró, che hanno condiviso con altri maestri la passione e la visione dello straordinario progetto di Aimé Maeght e sua moglie Marguerite dando vita a un vero e proprio “atelier a cielo aperto” sulle colline di Saint Paul de Vence. L’esposizione si incentra infatti attorno a quel nucleo di artisti che per primi hanno intuito il potenziale di una giovane coppia che, mossa da una genuina passione per l’arte espressa in tutte le sue forme e dotata di una rara capacità manageriale, si sarebbe costruita una posizione di primissimo piano nel mercato dell’arte mondiale».

«Il titolo scelto per la mostra, “Atelier a cielo aperto”, merita qualche parola. – ha spiegato la curatrice Daniela Ferretti – Appare capace di evocare a un tempo il profondo coinvolgimento degli artisti nel progetto dei fondatori, la luminosa atmosfera mediterranea che si respira a Saint Paul de Vence e l’essenza stessa della visione dei coniugi Maeght: creare un luogo per l’art vivant»..