Galleria Continua Paris: ecco come sarà

Tra la curiosità di tutto il mondo dell’arte Galleria Continua svela come sarà la sua nuova sede nel cuore di Parigi, a le Marais, nelle vicinanze del Centre Pompidou, la cui apertura è stata annunciata lo scorso 6 gennaio via social.

Il pubblico potrà scoprirne gli spazi abitati da una mostra-evento dal 20 gennaio al 20 febbraio che svelerà gli 800 metri quadrati così come si presentavano al momento dell’arrivo di Galleria Continua: il magazzino di un grossista di pellami, in disuso da tempo, che conserva scaffalature, armadi, etc, che saranno integrati nella mostra avant-première “Truc à faire” curata da JR, con opere di artisti della galleria di differenti continenti e generazioni.

Successivamente, «a distanza di alcune settimane dall’inaugurazione in collaborazione con MBL architectes – ha spiegato Galleria Continua – lo spazio sarà portato a nudo: rimosse le strutture di stoccaggio e le controsoffittature mostrerà ‘la pelle’, con tutte le sue cicatrici e i segni del recente passato», da quel momento in poi le progressive operazioni di ristrutturazione di susseguiranno contemporaneamente all’attività espositiva.

Galleria Continua Paris è pensata per diventare una un luogo di fruizione dell’arte non convenzionale, informale e vivace che in cui saranno aperti anche un caffè e uno store.

La sede, a due passi dal Centre Pompidou

«Galleria Continua Paris – 800 metri quadri dislocati su due piani, con un’infilata di finestre e vetrine che corrono all’angolo tra Rue du Temple e Rue Michel-le-Comte, a due passi dal Centre Pompidou – si proporrà come una situazione un po’ fuori dagli schemi, aperta alla sperimentazione, incline a vivere lo spazio al di là dei consueti canoni allestitivi; in corso d’opera si doterà di un caffè, uno store e una sala dedicata a incontri e talk», si legge nel comunicato stampa.

«Il progetto nasce dall’idea di creare uno spazio accogliente, un luogo conviviale, flessibile, inclusivo, accessibile a tutti, architettonicamente non omologato ai canoni del white cube; un’officina di linguaggi contemporanei che coniughi arte, socialità e cultura. Un ambiente aperto alla multiculturalità dove persone con storie, risorse e interessi differenti possano incontrarsi anche semplicemente per leggere una rivista o per scambiare impressioni, esperienze, progettualità», hanno dichiarato alla stampa Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi e Maurizio Rigillo, soci fondatori di Galleria Continua.

La mostra-evento dell’avant-première, curata da JR

“Truc à faire” è il titolo dell’evento che inaugura il nuovo progetto, «esprime l’esigenza dei tre galleristi di rispondere a un richiamo contingente e imprescindibile: “una cosa da fare”».

«A curare la prima mostra sarà un artista, JR, con una mostra-evento che in modo inaspettato si approprierà dei locali che fino a poco tempo fa ospitavano una rivendita all’ingrosso di articoli in pelle. Le opere scelte da JR s’insinueranno in ogni anfratto, conquistando le centinaia di scaffalature che ne occupano le pareti, con la dichiarata volontà di non modificare la struttura originaria ma piuttosto di svelarne la storia prima di una straordinaria nuova metamorfosi», ha spiegato la galleria.

«Uno spazio dove si vendono opere d’arte, a metà tra una cattedrale e un supermercato, – ha dichiarato JR – è un luogo dove ci si avvicina all’infinito e dove si acquistano oggetti di consumo. Sono abituato a lavorare con gallerie d’arte e anche a stare in strada e parlare con i passanti. Per questo nuovo spazio, ho voluto unire i due universi, creare un luogo abitato dall’arte dove veniamo a camminare, dove torniamo qualche settimana dopo per scoprire un nuovo universo, dove incontriamo opere di artisti di generazioni diverse, provenienti dai cinque continenti: da Ai Weiwei, a Daniel Buren, Anish Kapoor, Michelangelo Pistoletto e Pascale Martine Tayou, solo per fare alcuni nomi. Vorrei che fosse uno spazio di discussione, incontro, sorprese, dove compriamo un libro che scopriamo se è firmato dal suo autore una volta aperto, dove possiamo prendere un buon caffè italiano in un ambiente in movimento, dove ci immergiamo nelle opere presenti».