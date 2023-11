Il Cantos de Sirenas di Diango Hernández da Wizard Gallery, Milano

Un viaggio, attraverso una serie di dipinti e disegni inediti, dal carattere unico: così si presenta Cantos de Sirenas di Diango Hernández tra le pareti interne di Wizard Gallery.

Tutti recenti, i dipinti in mostra di Hernández fondono elementi astratti e figurativi, impregnati di quello che lui chiama Olaismo, il linguaggio del mare. Influenzate dai ritmi e dagli stati d’animo dell’oceano, questi lavori evocano un senso di fluidità e movimento che attira gli spettatori nelle loro affascinanti profondità.

Conosciuto per le sue opere che esplorano i temi dell’identità e dello spostamento culturale, Diango Hernández ci invita a esplorare la bellezza e il mistero delle meraviglie naturali del mondo ricordandoci l’interconnessione del tutto nella vita e il fascino irresistibile del mare. Il titolo, Cantos de Sirenas, sublima il canto etereo delle sirene che aleggia nella brezza marina salata, attirando i marinai verso le coste rocciose. Immagini ammalianti di sirene e creature marine danzano nella mente di chi è ipnotizzato dalle loro melodie seducenti.

L’infrangersi delle onde fa da sfondo ritmico alle loro melodie ammalianti, mentre i marinai si perdono nella bellezza ipnotica del canto delle sirene. Le immagini di pericolo e di fascino si mescolano, tessendo una rete complessa a cui è impossibile resistere. Il mare nasconde molti segreti e il canto delle sirene è uno dei suoi misteri più affascinanti.

Nelle recenti opere, nucleo fondante di Cantos de Sirenas, Diango Hernández mostra in purezza la sua passione per le diverse forme di espressione, svelando esplicitamente la sua inclinazione a combinare vari stili, tecniche e mezzi per creare un linguaggio visivo eclettico, e offrendo – grazie alla padronanza di diversi mezzi espressivi – un’esperienza innovativa che fonde elementi classici e contemporanei.