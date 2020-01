Immaginario: la mostra per i 125 anni del Touring Club Italiano, a Milano

A Milano da oggi, 10 gennaio, è aperta al pubblico la mostra che celebra i 125 anni di attività del Touring Club Italiano: “Immaginario. 125 originali: viaggio a sorpresa negli archivi Touring”, che porta a Palazzo Lombardia, una selezione di 125 fotografie originali mai esposte provenineti dal proprio archivio storico, «una delle raccolte archivistiche più importanti in Italia».

Le fotografie in mostra

«La mostra, a cura di Luca Santese del collettivo fotografico Cesura, espone per la prima volta 125 stampe fotografiche originali vintage conservate nell’Archivio Fotografico del Touring, che raccoglie attualmente circa 350.000 stampe fotografiche degli anni 1870-1970», ha spiegato il Touring Club Italiano.

«Le 125 stampe scelte sono databili prevalentemente attorno agli anni Venti e Trenta del secolo scorso, con qualche esemplare più antico – ad esempio alcune stampe all’albumina di inizio Novecento, incamiciate a tutela della loro preziosità – e qualche stampa più recente.

L’allestimento si compone di 39 cornici complessive all’interno delle quali sono accostati e distribuiti i 125 originali, messi in dialogo dalla visione curatoriale di Santese».

«La mostra risponde alle domande: cos’è l’immaginario collettivo? Come si forma? Come si formano, più precisamente, gli archetipi dell’immaginario? Il visitatore è protagonista della mostra e può rispondere a suo modo a queste domande, ritrovando il proprio immaginario nelle foto.

Il senso ultimo della mostra è mettere in prospettiva il presente attraverso immagini appartenenti al passato, a dimostrazione che la memoria degli archivi è memoria attuale e attualizzabile», si legge nel comunicato stampa.

L’Archivio Storico del Touring Club Italiano

«L’Archivio Storico del Touring Club Italiano costituisce una delle raccolte archivistiche più importanti in Italia, per numero e varietà tipologica dei materiali conservati – quasi 700.000 unità fra documenti e atti ufficiali, stampe fotografiche, cartoline, carte geografiche e atlanti, pubblicazioni e fondi speciali – e in virtù della sua natura complessa».

«La sezione fotografica raccoglie circa 350.000 stampe vintage in bianco e nero databili fra il 1870 e il 1970. L’interesse per la fotografia nasce pochi anni dopo la fondazione dell’associazione (1894): già nel 1898 Luigi Vittorio Bertarelli, fra i fondatori del Touring, presenta il programma di raccogliere migliaia di fotografie per costituire “la più grande illustrazione d’Italia” e documentare il nostro Paese».

A questo appello i soci rispondono inviando materiali che costituiscono il primo nucleo dell’archivio. […] Accanto alle fotografie eseguite da soci o da studi fotografici locali, vi sono infatti stampe di agenzie internazionali e scatti di grandi fotografi dell’Ottocento e di nomi importanti della fotografia italiana, da Bruno Stefani a Paolo Monti, Gianni Berengo Gardin, Pepi Merisio e altri ai quali il Touring commissiona numerose campagne fotografiche.

Una documentazione capillare e senza uguali del paesaggio italiano, dunque, cui si affianca una sezione sui Paesi europei e degli altri continenti e un nucleo di stampe relative a tematiche – dal lavoro all’istruzione, ai trasporti, alle comunicazioni, allo sport – presenti nella programmazione editoriale del Touring», ha spiegato il Touring Club Italiano.

Dal 2014, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, è in corso la digitalizzazione e catalogazione del patrimonio storico conservato, che costituisce il catalogo online dell’Archivio storico del Touring Club Italiano.

“Immaginario. 125 originali: viaggio a sorpresa negli archivi Touring”

A cura di Luca Santese

Dal 10 al 31 gennaio 2020

Spazio Espositivo Palazzo Lombardia

Via Galvani 27, Milano (accesso da via Galvani, di fianco al caffè Ottolina)

Visite guidate: domenica 12, 19 e 26 gennaio visite guidate a partecipazione libera alle ore 11.30, 14.30 e 16.30, a cura di Luciana Senna e Ilaria Parma dell’Archivio TCI

www.touringclub.it/immaginario