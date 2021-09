La 33ma edizione di ARTOUR-O il MUST, a Firenze

Dal 24 al 26 settembre Firenze ospiterà la 33ma edizione di ARTOUR-O il MUST dal titolo “Variazioni sul tema di Dante. Arte Economia Lingua Italiana”.

ARTOUR-O il MUST è «il progetto creato dall’associazione Ellequadro Documenti per comunicare l’identità di aziende, istituzioni ed enti attraverso l’arte. Nata a Firenze nel 2005, la manifestazione è cresciuta negli anni, trasformandosi costantemente. Oggi ARTOUR-O il MUST, che racchiude nel suo nome le parole ART in TOUR MUSeo Temporaneo, torna nella “città dell’Arte” per eccellenza, con un Omaggio a Dante in occasione del Settecentenario. Questa 33ma edizione della rassegna, infatti, ha visto 10 artisti impegnati nella realizzazione di 70 opere ciascuno, tutte ispirate al Sommo Poeta, 700 opere d’arte per 700 anni e 70 studi preparatori. Dal 24 al 26 settembre, 100 di queste creazioni saranno presentate in 10 luoghi della città, tra musei, spazi istituzionali ed altri prettamente aziendali, in una tre giorni di festa aperta a tutti. Come in ogni sua edizione, ARTOUR-O parlerà con il proprio lessico artistico anche di Economia e Lingua Italiana, affiancando come sempre momenti di creatività e di convivialità. Il progetto è realizzato con il Patrocinio del MIC Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Accademia delle Arti del Disegno di Firenze e 700Dante», ha spiegato l’associazione.

Le parole di Tiziana Leopizzi, ideatrice e fondatrice di ARTOUR-O

In che modo la progettualità e la mission di ARTOUR-O si uniscono alle celebrazioni dedicate a Dante?

«ARTOUR-O ha nel suo DNA l’amore per il bello, l’armonia e la cultura in genere. Il Settecenterio ci ha offerto una dovizia di spunti e il modo do coniugare l’arte con l’economia (la Committenza per noi) e la lingua italiana: un mix irresistibile. Abbiamo così deciso di dedicare questa 33ma edizione al Sommo Poeta. 33 come i canti per esempio. Il format è rimasto sostanzialmente invariato: coniuga l’arte di oggi con quella di ieri, promuove e cerca di attualizzare il rapporto arte committenza, porta il messaggio dell’arte nei luoghi del nostro quotidiano, il museo diffuso si concretizzò a Firenze nel

2005, solo è diventato più agile e flessibile, adeguandosi alle nuove realtà che lo stop forzato ha imposto a tutti. La novità consiste nel rendere protagonista l’osservatore che diventa fisicamente co-autore completando l’opera grazie all’inserimento dei 2 € con l’effigie di Dante».

700 opere per i 700 anni di Dante realizzate da 10 artisti chi sono i partner di questo progetto e chi sono gli artisti? Come sono stati scelti artisti, opere e luoghi?

«I partner sono come sempre le istituzioni e le imprese che sono strutturali ad ARTOUR-O. Firenze inizia il percorso internazionale con 10 tetraktys e 100 opere. Il Consiglio di Ellequadro Documenti doveva optare per 10 artisti che è un numero fondante per Dante e il numero della tetraktys o sacra decade (la somma dei numeri 1+2 + 3 + 4 ) la piramide teorizzata da Pitagora. Gli artisti avrebbero potuto essere molti di più, per ora sono Fiorenza Brembati, Paolo Episcopo, Giacomo Filippini, Alba Folcio, Giuliana Geronazzo, Mariasole Lizzari, Andrè Parodi Monti, Franco Repetto, Danilo Susi e Silvano Zanchi».

Dal 24 al 26 settembre 3 giorni di ARTOUR-O Variazioni sul Tema di Dante porteranno il pubblico nel vivo delle celebrazioni, potete ricordarci alcuni dei momenti principali?

«Il focus Arte Economia e Committenza all’Accademia delle Arti del Disegno, A Tavola con Dante a Villa Vittoria, il Percorso in Città grazie alle 10 tetraktys e 100 opere che tocca tra gli altri Fani Gioielli, Paolo Penko, FishingLab alle Murate, l’Opera monumentale di Santa Croce, Montedomini, la Basilica della Ss.ma Annunziata».