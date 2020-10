Nel Complesso Monumentale Santa Maria Nuova, da oggi, 23 ottobre, sarà aperta la personale di Navid Azimi Sajadi (1982, Teheran) «Oriente e Occidente. Allegorie e simboli della tradizione mediterranea. Installazioni di Navid Azimi Sajadi», a cura di Lina Bellanca e Alessandro Carlino, organizzata dalla Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo in collaborazione con l’Arcidiocesi di Monreale e con MondoMostre, che collega due monumenti del percorso arabo normanno protetto dall’UNESCO: il complesso monumentale del Duomo di Monreale e il palazzo della Zisa.

Il percorso espositivo «narra storie e simboli figurati dei capitelli del chiostro benedettino e delle cappelle del Duomo: dalle fotografie dell’archivio Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut, alle installazioni site-specific dell’iraniano Navid Azimi Sajadi, fino alla realizzazione di una app dedicata alla mostra, sviluppata per MondoMostre dallo studio “ingegneria delle due Culture”, con musiche di Pinuccio Pirazzoli», ha spiegato l’organizzazione.

«Le opere di Navid Azimi Sajadi, ispirate all’iconografia del complesso monumentale, saranno esposte all’interno del Chiostro di Monreale, in una sala del Museo Diocesano e nella Cappella San Benedetto del Duomo normanno: riescono a creare un dialogo contemporaneo tra l’arte mediorientale e il mondo occidentale mediterraneo. Non solo un viaggio tra Oriente e Occidente, dunque, ma anche un percorso tra passato e presente grazie all’allestimento espositivo sviluppato dal concept designer Francesco Ferla, che esalta le molteplici raffigurazioni dei capitelli nella suggestiva cornice abbaziale, gli stessi ai quali si rifanno l’arte e la poetica di Navid Azimi Sajadi, nato a Teheran in una famiglia di galleristi, ma da quindici anni ormai di stanza a Roma, da dove continua a lavorare in sinergia con il suo Paese d’origine».

«Il percorso espositivo prosegue a Palermo e si inaugurerà il 24 novembre al Palazzo della Zisa con la cura, per parte iraniana, di Ashkan Zahraei e Giuseppe Moscatello. Navid Azimi Sajadi creerà opere in situ coinvolgendo i visitatori durante le fasi della loro realizzazione, attraverso workshop e performance organizzate con altri artisti e giovani studenti», ha proseguito l’organizzazione.

La collaborazione con il Kunsthistorisches Institut in Florenz

In mostra a Monreale «saranno esposte anche fotografie realizzate nell’ambito del Progetto Cenobium del Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max Planck Institut (fotografo F. Sigismondi) che insieme all’App renderanno ancor più sorprendente la scoperta di uno dei più famosi chiostri in ambito mediterraneo. Le riproduzioni digitali ad alta risoluzione permettono di esaminare alcuni dei capitelli, studiarli tramite particolari ingranditi e in assenza di interferenze luminose, in condizioni che riproducono, per così dire, quelle della bottega in cui furono realizzati, consentendo di riportare l’attenzione sull’alta qualità artistica di questo genere di scultura medioevale. L’obiettivo è la rappresentazione multimediale attraverso la fotografia digitale e l’impiego di modelli tridimensionali, consultabili in maniera interattiva tramite l’App. Il progetto si propone di sottolineare il collegamento fra le opere d’arte e i luoghi in cui esse sono effettivamente collocate, integrando quesiti storico-artistici con i più moderni strumenti tecnologici di ricerca», ha spiegato l’organizzazione.

L’App sarà rilasciata la settimana prossima: pronta per esser diffusa, la sua pubblicazione ha subito una leggera posticipazione perché in queste delicate settimane viene data la precedenza al rilascio di app direttamente connesse alla gestione della pandemia.

La mostra e i capitelli del Duomo di Monreale

Alessandro Carlino, storico dell’arte e tra i curatori della mostra, ci ha aiutato a capire il motivo dell’attenzione conferita ai capitelli di Monreale.

La mostra, ci ha spiegato, nasce come tentativo di indagine di un periodo particolare della storia della Sicilia, quello normanno, e dal tentativo di ulteriore spiegazione della valenza che avevano i capitelli romanici del chiostro del Duomo di Monreale, poiché nel corso degli ultimi decenni dell’undicesimo secolo questa nuova forma di scultura, con un nuovo tipo di capitello, sarà determinante per l’aspetto decorativo degli interni sacri – e dei chiostri in particolare -, che si imporrà quale elemento fondamentale della scultura romanica. La decorazione del capitello, sostanzialmente, assume nuove forme: da forme puramente ornamentali che si riferisco a elementi vegetali, zoomorfi o antropomorfi, diventa elemento di rappresentazione narrativa di scene bibliche, allegorie o avvenimenti storici per raccontare in forma di pietra i cardini del messaggio cristiano.

È importante ricordare, ha aggiunto Carlino, che la Sicilia del periodo normanno è, potremmo dire, multiculturale: vi convivono comunità islamiche, greche, e i “nuovi arrivati”, i latini, in un crogiuolo che influenza la percezione figurativa e la produzione artistica e, con quest’ultima, anche quella dei capitelli, in cui si possono leggere influenze che vengono dall’Oriente islamico, bizantino e greco.

In occasione di questa mostra, con la collaborazione del Kunsthistorisches Institut in Florenz, sono stati indagati gli elementi fondanti, anche da un punto di vista iconografico, da cui derivano le forme dei capitelli di Monreale, con particolare attenzione ai modelli classici a cui si sono riferiti i maestri scultori che lì hanno operato. In particolare sono stati indagati quelli che sono stati i loro precedenti iconografici, riferiti direttamente alla cultura classica, uno dei più famosi è quello che ritrae il dio persiano Mitra nell’atto di sacrificare un toro all’interno del chiostro, ha proseguito lo studioso.

Partendo da questi presupposti nel percorso della mostra sono stati scelti alcuni capitelli in cui confluiscono a un livello qualitativo eccelso, diverse correnti artistiche della seconda metà del XII secolo e si è cercato di mostrarli nella loro interezza narrativa, perché, benché visibili, i capitelli sono difficili da osservare. Attraverso una serie di immagini di ingrandimenti abbiamo cercato di renderli “accessibili” al pubblico a una distanza più ravvicinata e di rendere possibile l’osservazione dei particolari in assenza di interferenze visive, di distanza o luce, un po’ come quando erano nella bottega artigiana dello scalpellino, ha concluso Carlino.