Le novità al PART di Rimini: dagli spazi espositivi al premio per artisti under 40

«La selezione degli artisti è su invito: per ogni edizione saranno individuati tre curatori che si sono distinti per le loro attività nel campo dell’arte emergente contemporanea, nominati ad hoc dai sostenitori con il duplice incarico di eseguire la selezione degli artisti partecipanti e di realizzare l’allestimento negli spazi di PART Palazzi dell’Arte Rimini. Ogni curatore segnalerà quattro candidati che presenteranno un’opera ciascuno, scelti tra le leve italiane più interessanti nel panorama della creazione contemporanea, sempre seguendo il principio su cui si fonda la Collezione della Fondazione San Patrignano e in linea con il codice Etico della Fondazione.

Per la prima edizione i curatori prescelti sono Edoardo Bonaspetti, Lucrezia Calabrò Visconti e Francesco Garutti.

La mostra, promossa dalla Fondazione San Patrignano in collaborazione con il Comune di Rimini, resterà poi allestita per quattro mesi, utili al comitato sostenitori e al pubblico generico per visionare i lavori allestiti. Il pubblico del PART potrà infatti esprimere le proprie preferenze, attraverso un form disponibile in mostra, che andranno a comporre il singolo voto di giuria popolare che si aggiungerà a quelli del comitato di selezione. Anche i ragazzi, ospiti della Comunità San Patrignano, daranno le loro preferenze. Il comitato dei sostenitori del Premio e il Sindaco di Rimini avranno il compito di scegliere le tre opere che entreranno a far parte della Collezione San Patrignano e che saranno esposte al PART. Gli autori delle tre opere vincitrici si aggiudicheranno una somma in denaro pari a Euro 10.000 per il primo, Euro 6.000 per il secondo e Euro 4.000 per il terzo classificato», ha annunciato il PART.