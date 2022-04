A Torino, negli spazi di Mazzoleni, inaugurano oggi, 12 aprile, dalle ore 17.00 alle ore 22.30, due mostre personali: “MASSIMO VITALI. Ti ho visto” e “SALVATORE ASTORE. Gli occhi della Scultura”, di cui abbiamo parlato con la galleria:

Come si collocano queste due mostre nella ricerca della galleria Mazzoleni?

«La mostra di Astore è la prima personale dell’artista in galleria, che corona anni di collaborazione insieme alla recente installazione Anatomia Umana, il monumentale gruppo scultoreo donato alla Città di Torino (ne avevamo parlato qui, ndr). “Gli occhi della Scultura” ripercorre l’attività artistica di Astore dagli anni ’80 ad oggi attraverso una pluralità di linguaggi: dalle sculture in acciaio inox degli anni ’80 ai disegni recenti, fino alle inedite sperimentazioni in bronzo realizzate appositamente per la mostra.

“Ti ho visto” rappresenta la seconda tappa di un proficuo rapporto tra Vitali e la galleria, che si inserisce nell’ottica di apertura della Mazzoleni verso la scena artistica contemporanea.

L’intento della galleria è quello di sostenere artisti che si distinguono per la peculiarità delle loro ricerche e pratica artistiche, fornendo loro supporto e presentando al pubblico il frutto di questi processi creativi. Nel caso di Vitali, le opere rappresentano un luogo privilegiato per compilare un manuale socio-antropologico della contemporaneità».

Quali sono i progetti futuri della galleria?

«Dopo questa doppia personale, la galleria presenterà presso la nuova sede di Londra la mostra “MARINELLA SENATORE. Afterglow” che si terrà dal 9 giugno al 26 agosto 2022. Le sculture luminose di Senatore occuperanno non solo gli spazi espositivi della galleria, ma animeranno anche punti chiave della città, con l’obiettivo di coinvolgere l’eterogenea comunità londinese. Sarà un’occasione unica per presentare un nuovo corpus di sculture e disegni e per attivare la città attraverso installazioni site-specific e performance all’aperto. Nell’autunno seguirà una serie di eventi che vedranno la Senatore protagonista, tra cui una collaborazione con il Palais de Tokyo di Parigi».

MASSIMO VITALI. Ti ho visto

«Nell’estate del 1994, – ha spiegato la galleria – Massimo Vitali (1944, Como) scatta la sua prima fotografia in spiaggia a Marina di Pietrasanta (in allegato). È l’inizio di una fortunata serie, che nei decenni lo ha consacrato come uno dei maggiori fotografi sulla scena internazionale.

A partire da questo litorale inedito, il percorso espositivo si snoda attraverso tre decenni di attività, spaziando dalle fotografie storiche a quelle più recenti del 2020, dai paesaggi urbani a quelli naturali, selvaggi e incontaminati.

L’artista, mosso da un intento sociologico e da spirito voyeuristico, individua la spiaggia come luogo privilegiato per compilare un manuale socio-antropologico dell’identità italiana. […]. «La visione frontale e la posizione sopraelevata, il cosiddetto “punto di vista del principe”, gli consentono di cogliere ampi scorci paesaggistici e allo stesso tempo di addentrarsi nell’intimità delle interazioni umane. Dopo ore di paziente osservazione, Vitali sceglie il momento in cui apparentemente non succede nulla di decisivo, ma nel quale molte microstorie convergono. La luce fredda e biancastra ferma nel tempo e nello spazio persone, cose e luoghi. Ne risulta un ritratto impietoso della quotidianità in cui elemento naturale, sfera pubblica e dimensione privata si intrecciano in una sorta di cristallizzata sospensione temporale». Il percorso espositivo che si apre con la prima fotografia del 1994 messa subito in relazione con gli scatti più recenti, si snoda attraverso tre decenni di attività, spaziando dalle fotografie storiche (Viareggio Red Fins, 1995) a quelle più iconiche (Carcavelos Pier Paddle, 2016), dai paesaggi urbani (Friche de la Belle de Mai on Air, 2017) a quelli naturali, selvaggi e incontaminati (Ponta dos Mosteiros Dark, 2018).

SALVATORE ASTORE Gli occhi della Scultura.