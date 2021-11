Milano Drawing Week, con Collezione Ramo: al via la prima edizione

La Collezione Ramo presenta la prima edizione di Milano Drawing Week, percorso in quindici tappe attraverso la città dedicato al disegno, tra artisti contemporanei e maestri del XX secolo.

«Per nove giorni il dialogo tra moderno e contemporaneo passa attraverso le opere su carta, in una serie di mostre realizzate in collaborazione con musei e gallerie della rete urbana milanese», ha spiegato Fondazione Ramo. «Con Milano Drawing Week Collezione Ramo rinnova il proprio legame con la città, che diviene terreno fertile per nuove riflessioni legate alla pratica artistica del disegno e si fa crocevia di programmi espositivi, collezioni e istituzioni differenti», hanno aggiunto gli organizzatori.

Le parole di Irina Zucca Alessandrelli, curatrice di Collezione Ramo e Milano Drawing Week

Come è nato il progetto di Milano Drawing Week e come si collega alla mission della Collezione Ramo?

«L’idea che sta alla base della Collezione Ramo è sempre stata quella di valorizzare il disegno come mezzo espressivo unico che non ha niente da invidiare a pittura e scultura. Con la Drawing Week puntiamo i riflettori su questo mezzo espressivo che ancora non ha raggiunto la giusta valorizzazione. Abbiamo voluto creare un dialogo tra gli artisti italiani del secolo scorso in Collezione Ramo e i contemporanei che si occupano di disegno, prestando un’opera a loro scelta. Abbiamo formato una rete di 15 mostre gratuite per la città, aperte a tutte le età e allo stesso tempo abbiamo dato nuova linfa ai grandi artisti italiani del passato e molti spunti ai giovani».

Milano Drawing Week coinvolge numerose realtà milanesi. Come sono state scelte e che ruolo hanno nella manifestazione?

«L’unica sede museale è il Castello Sforzesco, dove abbiamo collaborato in dialogo con le splendide opere del Gabinetto dei Disegni, abbiamo inserito una nostra veduta di Domenico Gnoli accanto ai capricci di Tiepolo, una vera chicca imprendibile. Le altre sedi sono quattordici gallerie selezionate in base alla presenza di artisti di qualità che si dedicano al disegno. Si passa quindi dalle opere su carta di Stefano Arienti da Guenzani che ha scelto una nostra opera di Luciano Fabro, ai disegni di Andrea Sala da Schiavo-Zoppelli che ha scelto una nostra opera di Ugo la Pietra, solo per citarne due».

Chi sono gli artisti invitati e in che modo hanno lavorato?

«Dopo aver fatto molti studio visit e aver scelto con gli artisti selezionati – Riccardo Beretta, Marco Pio Mucci, Miss Goffetown, Dennis Oppenheim, Francesco Simeti, Marco Belfiore, Marcello Maloberti, Marco Andrea Magni, Costanza Candeloro, Ettore Tripodi, Andrea Sala e Stefano Arienti – le opere da esporre, ho dato loro un link per vedere le 700 opere della Collezione Ramo e scegliere quelle che avrebbero voluto avere in prestito nella propria mostra. Ho avuto risposte entusiastiche sulla bellezza dei disegni della Collezione Ramo da tutti e le scelte sono delle vere e proprie sorprese, divertenti gli accostamenti, a volte davvero inaspettati. È stato uno scambio ricco e che trovo molto proficuo per il disegno contemporaneo che non può prescindere dal moderno che, a sua volta, deve essere riconsiderato oggi».

Quali progetti avete per il futuro di Milano Drawing Week? E della Collezione Ramo?

«Milano Drawing Week nasce con una collaborazione con il Comune di Milano e con il patrocinio, proprio per mettersi in relazione con la città e i suoi tesori e per fare squadra nel valorizzare il disegno. La Drawing Week nasce dalla collaborazione con gli artisti e le gallerie, e dalla volontà di lavorare insieme sul disegno, mezzo espressivo che è la prima realizzazione di un’idea, unisce la mente e il cuore e fa riflettere, conoscere, scoprire. Il disegno è necessario, fa fermare, richiede profondità e mai come ora ne abbiamo tutti bisogno. Quindi lunga vita alla Milano Drawing Week e mi auguro che i milanesi esplorino nuovi spazi espositivi per i quartieri della città, scoprendo nuovi e vecchi talenti».