Nasce Marina Bastianello Gallery, a Mestre

A Mestre inaugura oggi “Renovation” la collettiva che segna la trasformazione della massismodelica nella nascita della marina bastianello galleery.

In mostra lavori di Matteo Attruia, Agostino Bergamaschi, Paolo Brambilla, Orianne Castel, Nemanja Cvijanović, Nicola Facchini, Graziano Folata, Antonio Guiotto, Lalla Lussu, Margherita Mezzetti, Penzo+Fiore, Giusy Pirrotta, Barbara Prenka, Paolo Pretolani, Giovanni Sartori Braido, Regina Magdalena Sebald, VOID, Maria Giovanna Zanella che raccontano il tema del cambiamento e della novità.



Abbiamo incontrato Marina Bastianello, titolare e direttrice artistica di marina bastianello gallery, per alcune domande.

Può raccontarci qual è stato il percorso che l’ha portata a occuparsi di arte contemporanea?

«Erano gli anni Ottanta, allora approfondivo il mio interesse per la scena che la ricerca artistica contemporanea stava aprendo e il sistema che nasceva proprio in quel periodo in Italia e in Europa. Ed è questo uno dei motivi per cui ho avviato la galleria con artisti nati negli anni ’80».

Come è nata la decisione di dare vita alla marina bastianello gallery?

«Dal 2012 la galleria si è evoluta, siamo cresciuti, un anno fa ci siamo trasferiti in un nuovo spazio.

I tempi sono ormai maturi per un cambio di nome, che corrisponde a un rinnovato impegno nel progetto. Con il nuovo anno è nata quindi marina bastianello gallery, che eredita il lavoro realizzato dalla galleria massimodeluca e ne porterà avanti la ricerca con nuova forza e nuovo entusiasmo.

Come citato da un mio carissimo amico curatore “era eccentrico, infatti, che essa avesse un nome maschile, mentre in galleria a lavorare sono state sempre e solo donne».

Quali saranno le linee progettuali della nuova galleria?

«Non è un mutamento d’identità, come ribadisco è solo il cambiamento di un nome, io non non smetterò mai di credere nei nuovi talenti e di lottare per far esprimere gli artisti che mi fanno sobbalzare il cuore».

In quale rapporto si pone e si porrà la galleria con il territorio e in particolare con la città di Mestre?

«L’unicità delle galleria sta nel fatto di essere la sola ad operare una ricerca nella terraferma andando a valorizzare il concetto di città metropolitana. Credo che l’unione territoriale anche con la città di Venezia sia un beneficio a livello di scambio culturale, aumentando la consapevolezza del periodo storico che stiamo vivendo».

In questi anni Lei si è occupata dell’individuazione e della crescita professionale di molti artisti che oggi hanno raggiunto un notevole riconoscimento. Quali caratteristiche deve avere la ricerca di un artista per suscitare il Suo interesse?

«Non posso rispondere a quali caratteristiche deve avere la ricerca di un artista, ma il mio interesse è capire cosa ricerca veramente l’artista. Ovviamente coerenza, coraggio e passione sono le qualità proprie di un artista».

“RENOVATION”

A cura di Marina Bastianello

Dal primo febbraio al 21 marzo 2020

Martina Bastianello Gallery

@M9

Via Pascoli 9C, Mestre

Opening: 31 gennaio 2020, dalle 18.30 alle 20.30

Orari di apertura: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 16.30 alle 19.30 (martedì e domenica chiuso)

www.marinabastianellogallery.com