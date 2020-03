Bagno di folla fin dalla preview per questa la 25ma di The Armory Show, affollatissima fin dall’apertura, ieri 4 marzo, alle 11, che anticipa l’apetura di oggi al pubblico.

Un nutrito numero di addetti ai lavori era in fila ben prima dell’apertura prima per ritirare i badge VIP e press, per poi riversarsi nei Pier 90 e 94 dell’edificio di Park Aveune.

Tra gli stand moltissima pittura, una discreta presenza di scultura e fotografia, mentre molto meno presente risulta il video. The Armory Show si riconferma una fiera dall’appel commerciale e fin dalle prime ore negli stand si è sentito un continuo discutere di prezzi, tanto nelle gallerie storiche quanto in quelle più giovani, in tutti i settori della fiera.

I padiglioni

È opinione diffusa tra sia tra gli espositori che tra i visitatori che la distribuzione della fiera nei due padiglioni, Pier 90 e 94, distanti e collegati tra loro solo da una passerella esterna non sia funzionale al transito dei visitatori tra le due parti della fiera. Mentre in termini di qualità dell’offerta i due padiglioni sono abbastanza omogenei, da un punto di vista logistico il Pier 90 sembra quasi costituire una fiera a parte, con le gallerie di due sezioni curate che presentano unicamente solo show o double show: “Focus: Another time, another place” e “Perspectives: Past as Present”.

Questa organizzazione degli spazi è stata introdotta lo scorso anno, e molti rimpiangono quella precedente, in cui gli stand era collocati nei Pier 91, 92 e 94, direttamente collegati tra loro.

“Focus: Another time, another place”

Entrando nel Pier 90 si incontra “Focus: Another time, another place”, curata da Jamillah James, dell’ICA LA – Institute of Contemporary Art di Los Angeles. Qui le gallerie presentano in particolare pittura di buon livello, con alcuni tratti di originalità, almeno nelle forme.

Jack Bell Gallery di Londra che propone un solo show di Lavar Munroe (1982, Bahamas), con dipinti dalle immagini distopiche e tele senza telaio, risagomate tagliandole a mano. Anna Zorina Gallery espone dipinti di Dominic Chambers e Zürcher Gallery, con sede in Bleecker Street a Manhattan e a Parigi, propone dipinti in bianco e nero di Matt Bollinger, a prezzi assolutamente abbordabili, dai 2mila ai 4mila dollari circa.

“Perspectives: Past as Present”

Proseguendo nel Pier 90 si trova “Perspectives: Past as Present”, a cura di Nora Burnett Abrams e Mark G. Falcone del Museum of Contemporary Art Denver.

Qui si trovano la DC More Gallery di New York con un solo show splendidamente allestito con opere di Duane Michals, il fotografo a cui nel 2018 è stata dedicata un’ampia retrospettiva al Museo Ettore Fico di Torino, in fiera con una serie degli anni Sessanta e Settanta.

Un altro allestimento da non perdere è quello della galleria Caviar 20 di Toronto, che mette in relazione le foto di Nan Goldin degli anni Novanta, tra le più note, con lavori di Weegee, il fotografo che immortalò la movida americana degli anni Cinquanta e Sessanta, uno stand dedicato allo storico molto ben riuscito.