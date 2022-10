‘Of Men and Giants’: Davide Cantoni al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

«Le opere di Cantoni – ha proseguito il curatore – sono inserite all’interno delle sale che ospitano la collezione Farnese, pertanto il dialogo è continuo. Ad esempio il busto che probabilmente raffigura Antonino Pio è stato accostato a un disegno bruciato di un branco di pesci (tonni) che cerca invano una via di fuga dal surriscaldamento del mare. O l’Ercole Farnese davanti all’opera Palmira, che riproduce con disegno bruciato e merita colorata l’immagine apparsa sul New York Times del disastro avvenuto nel 2015 in Siria. Oppure i i disegni bruciati de Les Etrangers, gli stranieri di Cantoni, per lo più immigrati che sfuggendo alle cattive sorti che imperversano nei loro paesi di origine, finiscono sulle prime pagine del New York Times per il coinvolgimento in sfortunati episodi durante la fuga, che vengono accostati a Minerva, dea romana della guerra».

Centrali nei due nuovi cicli di lavori dell’artista, 2 degrees e Les Etrangers, sono, infatti, le tematiche dell’attualità, come ha spiegato il museo: «nelle opere del ciclo 2 grades, realizzate con la tecnica della bruciatura su carta eseguita tramite lente di ingrandimento, il tema si incentra sulle conseguenze del surriscaldamento globale. Cantoni pone l’accento su come tali problematiche debbano uscire dai salotti della politica internazionale e coinvolgere direttamente le persone. Le immagini, fragili per effetto delle bruciature, dimostrano come questa piccola misura espressa in gradi – 2 – possa creare enormi differenze, portando il mondo per la prima volta davanti ad una catastrofe di proporzioni globali creata dall’uomo stesso, l’era dell’antropocene.