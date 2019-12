Opening 2020: Tomás Saraceno a Palazzo Strozzi, Firenze

«Dal cortile la mostra prosegue all’interno del Palazzo in un percorso tra grandi installazioni che consentono di immergersi in ambienti evocativi che suggeriscono futuri alternativi. Nella prima sala i visitatori si trovano all’interno dell’installazione Connectome (“Connettoma”), che prende il nome dalla mappa delle connessioni neurali del cervello, composta da un insieme di sculture poliedriche sospese, modellate sulla forma delle bolle di sapone.

Il percorso prosegue con gli ambienti dedicati a Sounding the Air (“Suonando l’aria”) e Webs of At-tent(s)ion (“Reti di at-ten(s)ione”), in cui i visitatori sono chiamati a immergersi nei mondi sensoriali delle ragnatele e delle atmosfere che li caratterizzano; How to Entangle the Universe in a Spider Web? (“Come impigliare l’universo in una ragnatela?”), studio sulla relazione tra diverse dimensioni, con la ragnatela che diviene immagine dell’universo; Particular Matter(s) Jam Session (“Jam Session di materie particolari”) e Aerographies (“Aerografie”), che evocano un suggestivo parallelismo tra polvere cosmica e inquinamento attraverso il movimento dell’aria nello spazio; A Thermodynamic Imaginary (“Un immaginario termodinamico”), coinvolgente esperienza che rievoca il cosmo in modo immersivo; Flying Garden (“Giardino volante”), provocazione scultorea che mette in discussione i concetti di confine e territorio».

Le sale saranno unite da un particolare fil rouge: «Invitando i visitatori a riflettere sulla figura del ragno e della sua tela, protagonisti di molte delle opere di Saraceno, l’esposizione si snoda intorno alla serie delle Arachnomancy Cards (“Carte dell’aracnomanzia”), trentatré carte pensate dall’artista come dei veri e propri tarocchi, che diventano metafore dei legami tra tutte le cose esistenti in natura, viventi e non viventi. A Palazzo Strozzi ognuna delle dieci sale della mostra è associata a una carta che diviene una sorta di araldo che collega i contenuti di ogni spazio, creando inaspettate connessioni tra elementi apparentemente lontani».