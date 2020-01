Regina José Galindo e Iva Lulashi alla Prometeo Gallery, Milano

A Milano, alla Prometeo Gallery, inaugura oggi, 29 gennaio, “Vicino Altrove”, la bi-personale di Regina José Galindo (1974, Città del Guatemala) e Iva Lulashi (1988, Tirana).

«”Vicino Altrove” è pensata come un luogo antropologico che agisce da principio di senso per chi lo abita e principio di intelligibilità per chi lo osserva. Regina José Galindo e Iva Lulashi, rispettivamente con la performance e la pittura, forniscono una serie di immagini che sono registrazioni obiettive, trascrizioni reali e interpretazioni di storie individuali esplicitamente implicate nella storia collettiva», si legge nel comunicato stampa.

«Di fronte a un’evidente necessità di produzione di senso individuale, proprio dove e quando i riferimenti dell’identificazione collettiva sono più che mai fluttuanti, “Vicino Altrove” mostra l’indagine sull’eredità culturale, storica e sociale che Galindo e Lulashi conducono attraverso una selezione di opere che coesistono come elementi distinti e singoli di cui è impossibile negare le relazioni reciproche. Le performance contundenti di Galindo, come le scene popolari, a tratti oniriche, di Lulashi, non si propongono come interpretazioni da se stesse per se stesse ma, anzi, agevolano l’intreccio di nozioni storico-culturali con momenti di vita pubblica e privata ampiamente trasmessi e condivisi nella società contemporanea», ha spiegato la galleria.

«Inevitabilmente occupando il medesimo luogo, Regina José Galindo e Iva Lulashi assumono un’identità condivisa che attraversa “Vicino Altrove” nelle sembianze di un corpo: quello proprio che Galindo usa come atto di denuncia, di passione politica e di mobilitazione, e quello altrui che Lulashi dipinge dando sempre nuove e inaspettate sovrapposizioni estetiche a tematiche largamente note, politiche, o religiose o legate alla sfera erotica. Questo corpo condiviso è il corpo in cui non si dispiega soltanto l’atto in sé ma anche, e soprattutto, la tensione – o ancor meglio – la relazione prima, e vitale, tra uni che combattono gli eccessi di ego per smettere di essere separatamente in favore di un essere partecipe» ha proseguito la galleria.

Regina José Galindo, Iva Lulashi

“Vicino Altrove”

Dal 29 gennaio al 14 marzo 2020



Prometeo Gallery Ida Pisani



Via G. Ventura 6, Milano



Opening: 29 gennaio 2020, ore 19.00

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00. Sabato su appuntamento