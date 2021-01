Il legame tra Elle Decor Italia e il mondo dell’ospitalità percorre l’intera storia della rivista e dal 2015 con Elle Decor Grand Hotel, i due mondi si uniscono una mostra-installazione legata all’interior design che ogni anno, nelle sale di Palazzo Morando, a Milano, indaga gli aspetti più contemporanei dell’accoglienza, attarverso lo sguardo di architetti e designer diversi a ogni edizione.

Domani, 14 gennaio, un ulteriore passo in questo legame: “2021. Progettare la nuova ospitalità“, il convegno digitale ideato e organizzato da Elle Decor Italia, che si interroga sulla situazione dell’ospitalità nel particolare frangente storico che stiamo attraversando e offre stimoli e spunti per il futuro.

Per seguire il convegno, gratuito, potete registravi qui.

Fino al 14 febbraio, inoltre, è possibile esplorare online l’edizione 2020 di Elle Decor Grand Hotel, inaugurata lo scorso luglio e per la prima volta digitale, realizzata con il Patrocinio del Comune di Milano, e affidata al duo di architetti Ludovica + Roberto Palomba, «che hanno progettato IperHotel, dando forma ad una nuova idea di ospitalità».

Intervista a Livia Peraldo Matton, Direttore Elle Decor Italia

Perchè Elle Decor ha voluto organizzare un convegno digitale dedicato all’ospitalità in questo momento storico?

«In un frangente così drammatico per il settore dell’ospitalità abbiamo sentito l’esigenza di fare qualcosa di utile per un ambito che seguiamo da sempre. Abbiamo così deciso di organizzare un momento di confronto fra istituzioni, associazioni, professionisti, architetti e imprenditori. Il convegno nasce dal desiderio di raccontare lo scenario attuale, ipotizzarne l’evoluzione a breve e medio termine, e coinvolgere i progettisti nel dibattito.

I numeri che riguardano i fatturati del turismo in Italia parlano chiaro: nel 2019 gli introiti sono stati di 110,1 miliardi di euro, ai quali la ricettività con la ristorazione ha contribuito con una spesa pari a 85,4 miliardi dei quali 43,7 miliardi attribuibili al solo comparto alberghiero. A questo va aggiunto che nel nostro paese ci sono 1,1 milioni di stanze, siamo la quinta nazione al mondo per numero di camere e la prima in Europa. È una realtà che sta affrontando una sfida importante, quella di evolvere e aggiornarsi in un momento in cui è evidentemente cambiata la sensibilità degli ospiti».

Qual è il legame tra Elle Decor Italia e l’ospitalità?

«Elle Decor ha da sempre un profondo interesse nei confronti dei luoghi dell’accoglienza, che interpretano i cambiamenti degli stili di vita. Dal 2016, con Elle Decor Grand Hotel, abbiamo trasformato questo interesse in una mostra-installazione: un albergo allestito ogni anno negli spazi di Palazzo Morando a Milano. Ciascuna edizione è progettata da uno studio di architettura diverso ed esplora concept differenti. A causa dell’emergenza sanitaria, nel 2020 non è stato possibile allestire un vero Grand Hotel, lo abbiamo così trasformato in un progetto virtuale firmato da Roberto Palomba e Ludovica Serafini, tuttora on air. L’idea creativa tiene conto delle esigenze e della sensibilità post-Covid degli ospiti, attraverso attenzioni che corrispondo alle aspettative dei viaggiatori in un momento come questo, in cui siamo più fragili e più esposti».

In estrema sintesi, come sarà il convegno?

«Avrà una struttura lineare: vedrà l’adesione di relatori importanti e interessanti, quindi mi auguro che, dal confronto fra lo scenario e gli obiettivi da una parte e attraverso esempi concreti dall’altra, possa essere utile soprattutto alle imprese che, in tal senso, hanno bisogno di stimoli, idee e suggestioni sulle quali ipotizzare la propria evoluzione.»

Su che cosa si concentreranno gli interventi?

«Si partirà dalle analisi e dagli obiettivi: ci saranno interventi istituzionali con lettura dei dati e indicazioni sul futuro. Seguirà una tavola rotonda che, prendendo spunto dalle macro tendenze economiche e sociali, affronterà il tema del rilancio del settore toccando temi quali la sostenibilità, la digitalizzazione, il design. Si parlerà anche del ruolo del progetto dal punto di vista dell’imprenditore e dal punto di vista di chi si occupa di design di arredamento, sempre connessi all’ospitalità.

Nella seconda parte interverranno, per parlare di hospitality,gli architetti che, dal 2016, sono stati invitati a progettare Elle Decor Grand Hotel: Piero Lissoni, Patricia Urquiola, Patricia Viel, Lyndon Neri e Rossana Hu, Matteo Thun e Antonio Rodriguez, Roberto Palomba e Ludovica Serafini».

E poi una case history…

«Davide Bollati, imprenditore del settore cosmetico e Alessandro Chiesi, imprenditore nel settore farmaceutico, entrambi a capo di due aziende con certificazione B Corp®, stanno stanno dando vita, a Parma, a un importante progetto di ospitalità nel razionalista Palazzo dell’Agricoltore. A seguire ci sarà un ulteriore intervento istituzionale che vedrà protagonista il Sottosegretario Lorenza Bonaccorsi».

Si parla di un nuovo viaggiatore, che caratteristiche ha?

«Posso rispondere attraverso le ricerche più recenti sul tema: nel 2020 il turismo in Italia è stato prevalentemente di tipo domestico e si ipotizza che lo sarà anche quest’anno. La scorsa estate le persone hanno viaggiato, anche scegliendo mete inusuali e riscoprendo aree del paese che nei tempi più recenti erano state sottovalutate. Oggi le persone cercano sicurezza, ambienti in cui sentirsi protetti come a casa, senza rinunciare al piacere del viaggio e della scoperta. Si registrano curiosità e motivazione nel frequentare luoghi mai visitati o mete inusuali in strutture ricettive che promuovono un rapporto con l’esterno e con la natura. Il ritorno ai livelli del turismo pre-Covid richiederà tempi molto lunghi, ciò che gli albergatori possono fare nel frattempo è creare le migliori condizioni per reinventare l’experience del viaggiatore e stabilire relazioni virtuose con il territorio».

Il programma di “2021. Progettare la nuova ospitalità”

Il convegno digitale di Elle Decor Italia dedicato agli scenari futuri del mondo dell’hospitality

09.30, Benvenuto

Giacomo Moletto, Country Manager Hearst Italia

Introduzione

Livia Peraldo Matton, Direttore Elle Decor Italia

Key note speech

“Scenari e opportunità del settore turistico italiano”

Giorgio Palmucci, Presidente Enit

09.40, Tavola Rotonda

“L’evoluzione dell’offerta ricettiva italiana: il punto di vista delle associazioni di categoria” Magda Antonioli, Direttore ACME Università Bocconi

Maria Carmela Colaiacovo, Vicepresidente Confindustria Alberghi

Maria Porro, Presidente Assarredo

10.05, Designers Talks

“Progettare l’hotel di domani”

Piero Lissoni

Patricia Urquiola

Patricia Viel

Lyndon Neri e Rossana Hu

Matteo Thun e Antonio Rodriguez

Roberto Palomba e Ludovica Serafini

10.50, Case History

“Il Palazzo dell’Agricoltore di Parma: un hotel rigenerativo”

Alessandro Chiesi, Imprenditore settore farmaceutico-Presidente ParmaIociSto

Davide Bollati, Imprenditore settore cosmetico – Vicepresidente Regenerative Society Foundation

11.00, Key note speech

“L’impegno del governo per il rilancio dell’ospitalità nel nostro Paese”

Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretario Ministero per le attività culturali e per il turismo

11.10, Osservazioni conclusive

Livia Peraldo Matton, Direttore Elle Decor Italia