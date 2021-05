Tatjana Giorgadse all’Archivio Atelier Pharaildis Van den Broeck

A Milano oggi, 11 maggio, dalle 14 alle 16, l’Archivio Atelier Pharaildis Van den Broeck torna ad accogliere il pubblico con “Project Room #4“, affidata all’artista Tatjana Giorgadse (1987, Kutaissi, Georgia), che presenta un progetto a cura di Irene Belfi e segue gli interventi realizzati nel 2019 daAlessandro Roma, Giulio Squillaccitti e Andrea Kvas.

Tatjana Giorgadse – ha spiegato l’Archivio Atelier – «si è lasciata suggestionare per mesi dai dipinti e dagli schizzi di gioielli realizzati da Van den Broeck nel primo decennio del 2000 e sotto la loro influenza ha dato forma ad alcuni oggetti che si possono definire a pieno titolo opere d’arte indossabili. […] Grazie al contributo curatoriale di Irene Belfi, gallerista e studiosa di Storia del Gioiello Contemporaneo, la “Project Room #4” diventa un momento di approfondimento del rapporto tra due linguaggi apparentemente diversi come la pittura e la gioielleria artistica: un focus per ritrovare il nesso tra le due discipline e un loro significato all’interno di uno spaccato della cultura visiva contemporanea».

In mostra anche Fertiger, «un video realizzato dall’artista, che per la prima volta si accosta a questo mezzo espressivo, mentre dei performer indosseranno alcuni oggetti da lei realizzati, ricreando nell’archivio il legame simbiotico con le opere di Pharaildis Van den Broeck che hanno orientato la loro creazione» e «in occasione di “Project Room #4” sarà pubblicato il quarto numero del poster-pieghevole a cura di Emiliano Biondelli, una pubblicazione autonoma e complementare alla Project Room», ha proseguito l’Archivio Atelier.

Le parole di Irene Belfi

Come è nata la collaborazione con Tatjana Giorgadse e in che modo lei ha lavorato sui materiali dell’Archivio Atelier Pharaildis Van den Broeck?

«Collaboro con Tatjana da diversi anni per la mia attività da gallerista e curatrice. Ho sempre trovato il suo lavoro incredibilmente emotivo, forte e magico e, quando sono stata invitata a curare la Project Room #4 all’interno dell’Archivio Atelier Pharaildis Van den Broeck, ho pensato immediatamente a lei. Il processo è stato molto spontaneo. Le abbiamo fornito immagini delle opere e disegni di Pharaildis e con naturalezza ha lasciato che le sue mani dessero forma ai bellissimi gioielli/sculture che abbiamo poi installato in atelier. Tatjana mi ha scritto all’inizio del progetto «Voglio respirare attraverso i miei occhi la pittura nel mio mondo… Il processo è ciò che mi interessa. Provvisoriamente. E che possa lasciare aperta la possibilità al dubbio e al cambiamento. Quale sia il legame che il soggetto crea nella mia mente e che poi viene trasferito nelle mie mani mi è, forse, tutt’altro che chiaro. Lo spazio intellettuale, lo spazio del pensiero, aprirà e chiuderà il cerchio in interazione con i miei pezzi e con i lavori e l’atelier di Pharaildis».».

Può spiegarci brevemente i tratti principali della ricerca artistica di Tatjana Giorgadse?

«La bellezza del lavoro di Tatjana risiede nella magia della combinazione dei materiali, un approccio che a volte è brutale ma elegante allo stesso tempo. Non pone limiti alla sua immaginazione, si lascia trasportare dalle sensazioni che la attraversano e come un alchimista, le trasforma in gioielli/sculture. Lavora liberamente senza pensare al valore comunemente inteso dei materiali, pietre preziose sono abbinate a legno, ferro e plastica e forme ancestrali diventano sculture indossabili dall’estro poetico. Amo particolarmente l’attenzione che ripone a ogni lato del gioiello, il retro di ogni orecchino e spilla, nonostante siano nascosti all’occhio di chi non li indossa, sono trattati con la stessa cura e passione e a volte nascondono piccoli particolari che rendono il gioiello ancora più magico».

Che connessioni si sono create tra le opere delle due artiste? Può indicarci alcune opere esposte in cui emergono in modo particolare?

«Credo che la connessione tra le due sia stata immediata, due anime molto simili, istintive, un po’ fuori dal comune e con una necessità di esprimersi attraverso l’arte che è più forte del potere della parola. Non si sono mai conosciute ovviamente, ma la poesia che si è creata nell’interazione delle loro opere lascia a bocca aperta. La spilla in agata che studia la stratificazione della cipolla o quella che in movimento ricorda i serpenti spesso presenti nei dipinti di Pharaildis. Tatjana ha anche approcciato per la prima volta il medium del video, creando un racconto di immagini e suoni che raccoglie tutte le sensazioni da lei percepite durante l’esplorazione del mondo di Phara. Noi lo abbiamo amato!».

Una domanda all’archivio: a quali altri progetti state lavorando?