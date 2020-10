The Gallery Apart, T293 e Ada Project: l’opening congiunto oggi a Roma

«Vitturi, noto principalmente come fotografo, presenta per la seconda personale in galleria un progetto unico all’interno della sua pratica artistica: arazzi fatti a mano realizzati con telai tradizionali da artigiani indiani. L’artista indaga per la prima volta in profondità il concetto di pratica collaborativa nella creazione di un’opera d’arte.

Jugalbandi (“gemelli intrecciati” in indiano) è il nome attribuito nella tradizione indiana a una performance musicale di due solisti che suonano in contemporanea, alludendo al procedimento scelto per la realizzazione delle opere, frutto di un affascinante lavoro collaborativo tra Lorenzo Vitturi e gli artigiani indiani.

Durante un viaggio di ricerca attraverso le comunità rurali del Rajasthan per incontrare artigiani locali, l’artista è rimasto affascinato dagli assemblaggi scultorei che si formano spontaneamente nel villaggio, come ad esempio una balla di fieno in precario equilibrio su un pilastro di un cancello, una pila di ciotole di terracotta o anche un telaio coperto da un telo. Questi arrangiamenti, fotografati da Vitturi durante il suo viaggio in India nel novembre 2019, rappresentano la genesi del progetto», si legge nel comunicato stampa.