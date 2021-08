Tintoretto, Omar Galliani e Lorenzo Puglisi a The Art Museum Riga Bourse

Il 20 agosto a Riga, in Lettonia, nelle sale di The Art Museum Riga Bourse inaugura la mostra “Self-Reflection. Omar Galliani, Lorenzo Puglisi, Tintoretto”, a cura di Astrida Rogule e realizzata in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi.

La mostra, visitabile dal 21 agosto al 14 novembre 2021, rientra negli eventi per le celebrazioni del decimo anniversario dell’apertura del The Art Museum Riga Bourse, sezione del Latvian National Museum of Art specializzato nella promozione dell’arte internazionale. Il percorso espositivo «propone una riflessione sull’autoritratto e lo fa invitando due artisti italiani tra i maggiori di oggi, Omar Galliani (Montecchio Emilia , RE, 1954) e Lorenzo Puglisi (Biella, 1971), scegliendo di affiancarli a un maestro del passato, Jacopo Robusti, meglio noto come il Tintoretto (Venezia, 1518-1594)», si legge nel comunicato stampa.

Il percorso espositivo

«Grazie alla collaborazione fra Le Gallerie degli Uffizi, la Boris and Ināra Teterev Foundation (Lettonia), con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Lettonia e il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, giungerà per la prima volta al Museo Nazionale della capitale lettone il celebre Ritratto d’uomo, capolavoro del Maestro veneziano. Quest’opera diviene il fulcro di un confronto intorno al quale si sviluppa l’auto narrazione per immagini di due artisti contemporanei che la curatrice dell’Art Museum Riga Bourse, Astrida Rogule, ha scelto per rappresentare l’eccellenza dell’autoritratto nell’arte contemporanea italiana: Omar Galliani e Lorenzo Puglisi.

I due artisti, che hanno esposto insieme in luoghi unici e suggestivi come la cappella dell’incoronazione del Museo Riso di Palermo (2016), il Pio Monte della Misericordia di Napoli (2017), il Museo Francesco Messina di Milano (2018) continuano la loro proficua collaborazione creativa, oltre i confini italiani con la mostra “Self-Reflection”», ha spiegato il museo.

«Nel grande salone principale, un tempo sede della Borsa di Riga, Omar Galliani e Lorenzo Puglisi presentano ciascuno sei opere di grandi dimensioni e un autoritratto (destinato alla collezione delle Gallerie degli Uffizi) con le quali si pongono in un dialogo empatico ed oltre il tempo con il Ritratto d’uomo di Tintoretto. La mostra – promossa dal Direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike D. Schmidt con la collaborazione dello storico dell’arte Guicciardo Sassoli de’Bianchi Strozzi – intende condurre il visitatore a riflettere sull’atto della creazione artistica, laddove ad essere rappresentato è il mondo interiore dell’artista che sublima nelle sembianze di sé anche il mondo esteriore: il frutto di un processo di “autoriflessione” sempre avvenuto in tutte le epoche.

Omar Galliani e Lorenzo Puglisi, attingendo alla secolare tradizione testimoniata dal grande Maestro del Cinquecento, offrono l’opportunità di ammirare l’evoluzione di questo percorso. Tintoretto è il loro “antenato” e il suo capolavoro esemplifica in modo illuminante la profonda comprensione di sé e della natura dell’essere umano. Filosofia e pratica creano una connessione tra il Cinquecento e il Terzo Millennio attraverso le infinite possibilità della pittura e del disegno», ha proseguito il museo.