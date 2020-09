A Milano da oggi, 16 settembre, al 3 dicembre la decima edizione di Video Sound Art Festival, con un ciclo di mostre monografiche, proiezioni e sonorizzazioni presso le piscine Romano e Cozzi, le storiche vasche di Milanosport.

«Video Sound Art Festival dal 2011 sostiene la nascita di nuove produzioni riflettendo sulle trasformazioni del linguaggio installativo come risultato di un processo di ibridazione delle discipline tradizionali: scultura, architettura, cinema, teatro.

Le opere nel corso degli anni sono state presentate al pubblico in contesti espositivi lontani dai circuiti distributivi ordinari, con l’intento di testare la capacità di adattamento dell’arte: mostre collettive presso scuole pubbliche (Biennale Manifesta, Palermo; Liceo Volta, Milano), sotterranei (Ex Albergo Diurno Venezia, Milano – Ali Kazma), sale teatrali (Teatro Franco Parenti | Bagni Misteriosi, Milano – Yuri Ancarani). Anche quest’anno con “The Reflecting pool” è la dimensione espositiva trasformerà gli impianti sportivi mettendo in dialogo le produzioni artistiche con il dibattito contemporaneo, e convivendo – durante i mesi autunnali – con le attività destinate allo sport», ha spiegato l’organizzazione.

La decima edizione

ll titolo della decima edizione, “The Reflecting Pool. Ho ancora tutto da mettermi” è «un omaggio al capolavoro di Bill Viola del 1977 e ne prende in prestito gli interrogativi: il rapporto dell’uomo con il mondo e la riflessione sul potere dell’immagine. Le mostre propongono uno sguardo sulle possibilità di rappresentazione del paesaggio postmoderno, alla ricerca di luoghi che esistono oltre le coordinate del tempo e dello spazio geografico.

Camminiamo per lunghi percorsi, nuotiamo attraversando spazi con la mente, ricostruiamo da fermi luoghi con la memoria. Il viaggio diventa interiore, incontro con miti e mete lontante. L’uomo postmoderno cerca di ricostruire lo spazio intorno a sé partendo dalla propria esperienza corporea e al tempo stesso è abituato ad essere ovunque e da nessuna parte.

“Ho ancora tutto da mettermi” urlava già nel 1985 la fauna giovanile disegnato tra le pagine di Pier Vittorio Tondelli (in Un weekend postmoderno. Cronache dagli anni Ottanta), esplorando paesaggi costruiti su generi musicali e gruppi di appartenenza, guardando la realtà da un finestrino alla ricerca di una strada per vivere», ha proseguito Video Sound Art Festival.

La personale di Enrique Ramirez

Da oggi fino al primo ottobre alla Piscina Guido Romano la personale di Enrique Ramirez (1979, Santiago del Cile): «A inaugurare la decima edizione è l’artista e regista cileno Enrique Ramirez (1979, Santiago del Cile), finalista del Premio Duchamp 2020, a cui Video Sound Art dedica la prima personale in Italia come preludio alla mostra del Centre Georges Pompidou di Parigi.

Il percorso espositivo, composto da installazioni, film, sculture e fotografie, si snoda nei suggestivi spazi della piscina, creando un gioco di corrispondenze visive: gli spogliatoi, il medagliere, la palazzina liberty, fino all’immensa vasca che ospita tre schermi a bordo piscina. Esposta anche una selezione dell’artista di alcuni materiali dall’Archivio del Touring Club Italiano, oggetto della residenza dell’open call di quest’edizione».

Il Public Program 2020: performance musicali e cinema all’aperto

«A partire dai temi introdotti nelle opere di Ramirez il public program allarga la riflessione al cinema e alla musica, con l’approccio transdisciplinare che da sempre contraddistingue Video Sound Art.

Il 18 e 19 settembre gli spazi interni ed esterni della piscina ospitano due interventi musicali a cura di Le Cannibale. Tra gli artisti ospiti: Gigi Masin, figura di culto dell’elettronica sperimentale, Lamusa II, con il suo ultimo album Sulfureo pubblicato con la Hivern Discs, e Marco Puccini, artista e sound designer, che proporrà una sonorizzazione live sull’opera Ocèan di Enrique Ramirez.

A seguire uno speciale screening program in collaborazione con Cinema Beltrade, Filmmaker Festival, Lake Como Film Festival, Il Cinemino e la casa di produzione milanese Rosso Film.

Un ciclo di proiezioni a bordo piscina per raccontare da più prospettive il rapporto tra cinema e paesaggio. In programma tra gli altri, un’anteprima del documentario di Werner Herzog Nomad: In cammino con Bruce Chatwin, che ripercorre il legame artistico e umano tra il regista e lo scrittore di In Patagonia, La Memoria dell’acqua del cileno Patricio Guzmàn, e il pluripremiato Leviathan di Lucien Castaing-Taylor e Véréna Paravel, ritratto rivoluzionario dell’industria della pesca commerciale. Il 25 settembre sarà presentata una selezione di cortometraggi, che introducono a un nuovo panorama di autori del cinema italiano», ha ricordato l’organizzazione.

Qui potete trovare il programma completo.