Zehra Doğan alla Prometeo Gallery. Intervista all’artista

A Milano, alla Prometeo Gallery Ida Pisani, oggi, 22 settembre, inaugura “Beyond”, la prima personale di Zehra Doğan (1989, Diyarbakır, Turchia) nello spazio milanese di Via Ventura 6, che presenta 18 opere, di cui 13 inedite, 5 appartenenti ai Clandestine Days, del periodo immediatamente successivo alla scarcerazione dell’artista, e la performance pensata per questa mostra (Dress).

«Combattente, attiva e contemplativa, Zehra Doğan ha raccontato e fatto conoscere la storia del popolo curdo attraverso le sue azioni e i suoi disegni. Accusata di fare propaganda per l’organizzazione terroristica PKK, arrestata e poi definitivamente condannata a 2 anni, 9 mesi e 22 giorni di prigionia, lei non si è mai arresa e, nonostante tutti i tentativi per impedirglielo, ha continuato a fare arte all’interno del carcere. Il mondo della cultura, e non solo, si è ribellato e l’ha supportata, come donna e come artista: English Pen, Amnesty International, Ai Wei-Wei, Banksy, Tate Modern di Londra, Museo di Santa Giuliadi Brescia, solo per citarne alcuni», ha spiegato la galleria.

La mostra e la performance (inedita) alla Prometeo Gallery

«Tappeti, teli e mappe curde, sangue mestruale, urina e miscele naturali: su questi supporti e con questi materiali Zehra Doğan ha dipinto, uscendo consapevolmente e non per costrizione dai tradizionali canoni dell’Occidente, per parlare dell’identità femminile e del corpo. «In che modo il corpo è diventato una prigione per le donne, quando invece dovrebbe essere considerato una parte di ciò che siamo e non solo una forma di possesso? Come è stato possibile trasformare la biologia in ideologia? In che modo gli esseri umani, definendo se stessi attraverso i loro corpi, si sono chiusi in norme sessiste?», si interroga Doğan, protestando e opponendosi a una politica di disconnessione dal sé che sottomette il corpo trasformandolo in un oggetto», ha proseguito la galleria.

«”Beyond” rinuncia ai convenzionali simboli di femminilità e di seduzione esprimendo la sua presa di posizione contro l’immagine standard della figura femminile, senza però tralasciare l’uso di riferimenti allegorici. È così che, nel susseguirsi di lavori che le danno forma, ci si può calare in una precisa realtà storica che rimanda alla violenza, quale costante del Kurdistan a cui è negato il riconoscimento di stato indipendente, e rivendica la libertà attraverso quelle nudità che mostrano ferite fisiche e psicologiche».

«Per la mostra Zehra Doğan ha concepito una performance (Dress) per la quale ha realizzato un abito bianco, simile a quello di una sposa, sulle cui lunghe code tagliate emergono simboli calligrafici nella costante associazione fra corpo femminile, parole e violenza. Il ruolo del pubblico sarà essenziale perché smaschererà l’istinto verso il possesso, l’ambizione alla proprietà e la nozione di negazione, che sono presenti nella memoria individuale e collettiva e sempre spingono atti di spoliazione, saccheggio e verso politiche di negoziazione. Come un invito a non smettere di denunciare la realtà da combattere, troppo spesso etno-centrica, razzista e discriminatoria, anche se talvolta ci pare “una storia un po’ complicata”», ha anticipato Prometeo Gallery.

Intervista a Zehra Doğan

Come hai trovato la forza di continuare a fare arte nonostante il carcere?

«Ho trovato questa forza nella mia fede. La mia fede sia nella lunga lotta, condotta dalle donne che la lotta storica del mio popolo per la liberazione della nostra terra occupata.

Fin da quando ero bambina, sono stata coinvolta in una lotta per l’identità. A soli undici anni prendevo già lezioni d’arte all’interno del Centro di Cultura e Arti Curde. A quel tempo, questi luoghi erano gli unici che tenevano in vita la cultura curda ma erano vietati e sotto la pressione dello Stato. È lì che abbiamo praticato l’arte curda, vietata, con la nostra lingua madre, vietata, con strumenti, vietati. Ho imparato là che l’arte deve essere fatta persistentemente e di continuo.

In prigione non mi sono aggrappata alle circostanze, e non ho cercato di trarne altro potere, avevo già quella fede e quella forza a cui mi aggrappavo fin da quando ero bambina». Durante i quasi tre anni che sei stata costretta a trascorrere in carcere hai continuato a dipingere con qualsiasi mezzo. Puoi raccontarci come riuscivi a trovare i mezzi per farlo e come hai fatto a conservare i tuoi lavori?

«Purtroppo non tutti nel mondo hanno la stessa fortuna, le stesse possibilità e lo stesso comfort… a differenza delle persone che sono cresciute nella comodità ci sono alcuni popoli che hanno sempre dovuto soccombere alla vita, ma nello stesso tempo hanno mostrato una tale resistenza esistenziale nella povertà che coloro che vivono nell’agio non hanno mai sperimentato. Non sto provando a dare il fascino della vittimazione alla vita degli oppressi, ma voglio dire che gli oppressi portano con sé una creatività partıcolare che dà loro il potere di rivelare la propria esistenza, nell’arte e nella letteratura, in mancanza di altri mezzi.

In carcere non avevo i mezzi sufficienti per produrre arte. Ma avevo fede. Ero un’artista che è stata arrestata per uno deı suoi dipinti, allora non c’era niente di più inevitabile all’interno che continuare a produrre arte e combattere contro di loro con la mia arte.

L’arte è il mio modo di vivere. In un modo o in un altro ho sempre trovato la via per creare. Il dipinto Nusaybin, per la quale sono stata accusata e incarcerata è stato realizzato in una città in rovina: non all’esterno, non da lontano, ma proprio da dentro, tra le rovine della guerra, con una penna su un cellulare.

Cosa pensi che faccia un artista quando è in prigione? Una che non ha usato i mezzi e i materıalı tradizionali per dipingere quel dipinto per cui è stata arrestata e punita? Trova nuovi mezzi e materıalı!

Scorte di cibo, sangue mestruale, pitture con escrementi di uccelli, piume e capelli, spazzole, lenzuola, prospetti, asciugamani, giornali, biancheria intima, camicie sono diventati i miei materiali, i miei colorı, le mie tele.

Naturalmente era molto difficile creare e proteggere le mie opere: le confiscavano continuamente.

Ma sono riuscita a trovare un modo per mandarle fuorı dal prigione di nascosto.

Alcune sono state scoperte dalle guardie del carcere e quasi 30 miei dipinti sono stati bruciati da loro dopo la scoperta. Allora ho cercato e trovato nuovi modi, una forma performativa di protesta, durante la quale mi sono detta « No, perché lo sto facendo? Non devo arrendermi solo perché mi hanno confiscato i miei lavori, devo trovare il modo per renderlo segreto in modo più professionale! ».