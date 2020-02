L’avevamo lasciato al capolinea della sua storica relazione con Michaela Neumeister, quando sembrava che per lui, nell’arte contemporanea, non ci fosse più spazio. E invece Simon De Pury, conosciuto anche come il Mick Jagger delle aste, è pronto a tornare in pista e non come Dj, come pure è capitato in diverse occasioni, visto che è stato chiamato come direttore artistico di Newlands House, una nuova galleria d’arte situata in una casa del XVIII secolo, nel West Sussex. E quindi Simon De Pury torna a ballare ma a un volume piuttosto pacato perché, insomma, dalle infuocate aste di Christie’s e Phillips – che prima si chiamava Phillips, De Pury & Company – alle umide campagne inglesi, il passo è piuttosto lungo.

Simon De Pury, signore di Newlands House

Simon De Pury supervisionerà la programmazione di Newlands House, che sarà dedicata all’arte moderna e contemporanea e, in particolare, alla fotografia e al design. Certo le misure non sono indifferenti: 7mila metri quadrati su 12 ambienti, in una casa in stile georgiano. Non male. «Newlands House è un centro culturale che ospiterà mostre di alta qualità nel campo dell’arte, del design, della fotografia e dell’architettura. L’apertura della galleria segna un momento significativo per i residenti di Petworth, così come per i visitatori provenienti da tutto il Paese e oltre, che ci aspettiamo saranno stupiti dalla bellezza della città e dei suoi dintorni», ha affermato de Pury, in una nota diffusa alla stampa.

La nuova galleria partirà con un omaggio al grande fotografo Helmut Newton, per commemorare il centesimo anniversario della sua nascita, avvenuta il 31 ottobre 1920. La mostra aprirà il 6 marzo e presenterà circa cento opere originali, tra cui una stampa del 1980 esposta nel Regno Unito per la prima volta, Big Nude III (Henrietta variant), e altre più conosciute, come Shoe, Monte Carlo (1983) e Elsa Peretti, Bunny, New York (1975). Non c’è che dire, un bel colpo – e piuttosto furbo – per iniziare.

«Siamo entusiasti che la mostra di apertura sia dedicata a una delle figure più importanti della fotografia del XX secolo e non vediamo l’ora di vedere le opere dell’artista esposte negli spazi storici di Newlands House», ha continuato de Pury.

Il programma espositivo della galleria si concentrerà sui grandi artisti del Novecento, includendo eventi, attività educative e incontri con artisti e curatori, per coinvolgere anche il territorio. Petworth, 2775 abitanti del distretto di Chichester, è una cittadina di antica fondazione, tracce nelle fonti risalgono al 1086, e durante la Seconda Guerra Mondiale un aereo tedesco vi lanciò tre bombe, distruggendo la scuola locale. A parte questo evento tragico, la sua storia è piuttosto sonnolenta ma la cittadina è già conosciuta dagli amanti dell’arte, che apprezzano la Petworth House, una dimora nobiliare ispirata ai palazzi barocchi e oggi gestita dal National Trust. Il palazzo, arricchito dal parco progettato dal famoso paesaggista del Settecento Lancelot Brown, è sede di una bella collezione d’arte, con opere di Tiziano, Bosch, Gainsborough e, ovviamente, William Turner, il campione del paesaggismo inglese.

Quindi De Pury sarà in buona compagnia e scommettiamo che troverà il modo di far ballare tutta la contea.