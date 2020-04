Addio a Germano Celant: i messaggi di cordoglio del mondo dell’arte

La scomparsa di Germano Celant ha lasciato sgomento il mondo dell’arte ma tante sono state le voci che si sono immediatamente unite al cordoglio, nel ricordare uno dei personaggi più influenti della critica artistica del Novecento. Purtroppo, a causa dell’emergenza Coronavirus, non potranno essergli tributati i giusti onori (qui una nutrita gallery delle sue mostre più belle) ma, in attesa dei ricordi di alcune tra le nostre firme storiche, riportiamo i messaggi di cordoglio pervenuti da artisti, direttori, curatori, giornalisti, autori e altre personalità della cultura, uniti nel celebrare l’eredità di Germano Celant.

«Siamo molto addolorati per la perdita di un amico e compagno di viaggio. Germano Celant è stato una delle figure centrali di quel processo di apprendimento e ricerca che l’arte ha rappresentato per noi fin dall’inizio della fondazione. Le tante esperienze e gli intensi scambi che abbiamo condiviso con lui in questi anni hanno contribuito a farci ripensare il significato della cultura nel nostro presente. La curiosità intellettuale, il rispetto per il lavoro degli artisti, la serietà della sua pratica curatoriale sono insegnamenti che riteniamo essenziali per noi e le generazioni più giovani», hanno dichiarato Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, i Presidenti di Fondazione Prada, istituzione di cui Celant è stato direttore e poi curatore.

«La morte di Germano Celant è la perdita non di un personaggio ma di un autentico protagonista del mondo culturale. Una persona libera, capace come pochi di pensiero critico. Mai come oggi le sue parole sulla necessità di osare e di infrangere il punto di rottura per ricordare che ogni cosa è precaria e magari cambiare il mondo, ci accompagnano con quella capacità di vedere lontano di cui solo la vera arte è capace», ha commentato Patrizia Asproni, presidente di ConfCultura.

«La perdita di Germano Celant è una catastrofe. Una delle persone più serie del mondo dell’arte, delle più intelligenti, delle più profonde. Ho imparato tanto da lui, come fare un libro o una mostra. Il primo a dare all’arte del nostro tempo la dignità del passato», è il messaggio di Carolyn Christov-Bakargiev, direttrice del Castello di Rivoli.

«Sono tante le volte in cui il suo cammino ha incrociato quello del Madre, tanti i ricordi che abbiamo di lui. Dalla retrospettiva dedicata a Piero Manzoni nel 2007 alla mostra “Arte Povera più Azioni Povere 1968” del 2011, fino all’antologica di Fausto Melotti, inaugurata nello stesso anno. Per “I sei anni di Marcello Rumma 1965-1970”, lo abbiamo avuto ancora con noi al museo, testimone di una storia, quella di Amalfi ’68, che per primo contribuì a scrivere», ricordano dal museo Madre di Napoli.

«In un momento drammatico come l’attuale, la scomparsa di Celant priva la cultura di una delle sue voci più autorevoli», scrivono dal MAXXI. «Grandissimo dolore per la morte di Germano Celant, veramente difficile immaginare l’arte contemporanea senza di te, riposa in pace e da lassù continua a inviarci le tue intuizioni fenomenali», ha continuato il presidente del museo di Roma, Giovanna Melandri.

Con una citazione lo ricorda la Biennale di Venezia, di cui Celant curò l’edizione del 1997: «Non mi sento un uomo di potere. Mi interessa sempre che ci sia la potenza dell’arte. Gli artisti lo sanno e per questo mi danno molta fiducia». «Ricordiamo con grande affetto Germano Celant, protagonista dell’arte e della cultura del mondo, costante ispiratore di Triennale e autore di indimenticabili mostre», è il messaggio della Triennale di Milano. «La nostra città ricorderà per sempre l’arte e l’estro di uno dei curatori e critici d’arte più brillanti e talentuosi del nostro tempo», è il messaggio di Beppe Sala, sindaco di Milano.

«Oggi Germano Celant mio immenso amico e mentore è morto. La sua mancanza che già oggi sento fortissima so che la porterò con me fino all’ultimo giorno. Il mio debito verso di lui è immenso sia dal punto di vista professionale che umano. Una guida è un fratello. Voglio ricordare questo immenso uomo nel momento della gioia quando inaugurò la sua mostra “40 anni di GASTEL” con Piero Lissoni e me. Che il mio amore ti raggiunga dovunque tu sia ora mio Germano», ha scritto il fotografo Giovanni Gastel.